Prefeitura da Barra realizará inscrições para concurso de quadrilhas

Arraiá da Barra: Prefeitura da Barra dos Coqueiros realizará inscrições para concurso de quadrilhas de 29 a 31 de maio

A Prefeitura da Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizará o Concurso de Quadrilhas Juninas da Barra dos Coqueiros no dia 18 de junho, na Quadra Poliesportiva da Escola João Cruz. A competição, que faz parte da programação oficial do Arraiá da Barra 2023, terá inscrições abertas nesta próxima segunda-feira, 29. Confira o edital completo com as regras do concurso no site da Prefeitura: www.barradoscoqueiros.se.gov.br

As inscrições devem ser feitas de forma presencial na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Rua Flora Reis, Nº 140, Centro (antiga academia). Os interessados têm até 31 de maio, das 8h às 12h, para realizar inscrição.

Inscrições limitadas

Conforme consta no edital da Secretaria de Cultura, poderão participar do concurso da Barra quadrilhas de quaisquer municípios sergipanos, sendo permitida a participação somente de seis grupos. Após a efetivação do cadastro das seis primeiras quadrilhas, as inscrições serão automaticamente encerradas.

Resgate cultural

O Concurso de Quadrilhas Juninas da Barra tem como objetivo resgatar as tradições juninas e de cultura popular do município, bem como promover a interação da comunidade local com o Arraiá da Barra.

“Os festejos juninos, sem dúvidas, é uma das datas culturais mais importantes para nós nordestinos, onde a nossa cultura fica em destaque para o Brasil inteiro. Diante de tamanha importância, nossa gestão preparou o Arraiá da Barra 2023, que terá shows e concursos, como de quadrilhas, que reunirá em nosso município quadrilhas dos quatro cantos do Estado, com uma premiação total que chega perto de R$ 10 mil”, destaca o prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo.

Premiação

A Prefeitura da Barra dos Coqueiros premiará a quadrilha campeã do concurso com valor de R$ 5 mil, a vice-campeã com R$ 2.500,00 e terceira colocada com R$ 1 mil.

“O Concurso de Quadrilhas, assim como o concurso da Rua Mais Enfeitada, os shows e o Casamento dos Tabaréus, fazem parte da programação do Arraiá da Barra. A gestão do prefeito Alberto Macedo valoriza a cultura e as tradições juninas que tanto encantam a população no período junino. Nossa equipe está trabalhando para fazer um dos festejos juninos mais bonitos que a Barra já viu”, informa a secretária municipal de Cultura, Géssica Anjos.

Ascom prefeitura de Barra dos Coqueiros