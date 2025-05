Prefeitura de Aracaju abre consulta pública virtual para elaboração da LDO 2026

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), disponibiliza, a partir desta segunda-feira, 5, até o dia 20 de maio, o formulário online para que a população participe da construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. A iniciativa visa promover a participação cidadã no planejamento das metas e prioridades do município.

Todo o processo está sendo coordenado pela Coordenadoria Geral de Orçamento (Cogeor). O formulário, hospedado na plataforma Google Forms, permite que os cidadãos apresentem sugestões e demandas que considerem importantes para a capital. As contribuições serão analisadas e poderão ser incorporadas ao projeto da LDO, que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento municipal.

“Convocamos cada um dos aracajuanos a participarem deste processo de elaboração da LDO, já que a participação popular é fundamental para garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma transparente e alinhados às reais necessidades da comunidade. O protagonismo dos cidadãos é quem vai definir as políticas públicas que a cidade vai trabalhar ou priorizar”, afirma o secretário da Seplog, Thyago Silva.

Para participar, acesse o formulário disponível no site oficial da Prefeitura de Aracaju ou diretamente por este link .

Imagem: Ascom Semplog