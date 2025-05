Prefeitura de Aracaju abre edital que vai investir mais de R$ 2 mi na produção artística local

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), publicou no Diário Oficial do Município, desta quarta-feira,14, o edital 06/2025 “Conexões Culturais Fomento Aldir Blanc”, que vai investir mais de R$ 2 milhões em até 60 projetos culturais de diversas linguagens artísticas, como música, artes cênicas, projetos audiovisuais, literatura, artes visuais, folclore, entre outras. A iniciativa é financiada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva da cultura na capital sergipana.

O edital contempla seis modalidades de apoio a projetos artísticos e culturais; circulação e intercâmbio cultural; pesquisa e memória cultural; e produção e difusão audiovisual. O objetivo é impulsionar a cadeia produtiva da cultura em Aracaju, valorizando a diversidade de expressões e a inclusão social.

Podem se inscrever tanto pessoas físicas quanto jurídicas com atuação comprovada na área cultural, residentes ou sediadas em Aracaju. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio da plataforma Mapa Cultural de Aracaju, de 14 a 20 de maio.

A análise dos projetos será feita por integrantes da sociedade civil nomeados por portaria, que tenha atuação comprovada na cultura, com base em critérios como mérito artístico-cultural, viabilidade técnica e impacto sociocultural.

O valor dos prêmios varia conforme a categoria e a natureza dos projetos apresentados. As propostas selecionadas receberão apoio financeiro conforme os critérios e valores definidos por modalidade, com previsão de contratos entre R$ 10 mil e R$ 100 mil. Além disso, o edital reserva cotas para grupos historicamente sub-representados, reforçando o compromisso com a equidade.

Para mais informações e acesso ao edital completo, os interessados podem consultar o Diário Oficial do Município de Aracaju ou entrar em contato diretamente com a Funcaju.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA