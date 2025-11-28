Prefeitura de Aracaju altera itinerários de ônibus durante o Ironman neste domingo

Devido à realização do Ironman 70.3 Itaú BBA, que acontecerá neste domingo, 30, na Orla de Atalaia, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT), informa que haverá alterações temporárias nos itinerários de algumas linhas do transporte coletivo na capital durante a realização da prova. As mudanças nos itinerários passarão a valer das 5h às 14h de domingo.

As mudanças serão adotadas para adequar os itinerários às interdições viárias previstas durante o evento, garantindo a fluidez do sistema de transporte e o deslocamento seguro dos usuários. Com a alteração temporária dos trajetos, a SMTT busca minimizar impactos para quem depende dos ônibus no horário da prova, assegurando que as linhas continuem operando mesmo com as restrições de circulação na Orla e em vias estratégicas próximas ao local do evento.

Linhas com itinerário alterado

008 – Porto Sul / Bairro Industrial – Sentido Norte/Sul

Av. Mário Jorge de Menezes → Rua Renato Fonseca de Oliveira → Av. Conselheiro João Moreira Filho → Rua Waldemar Silva Carvalho → Av. Mário Jorge de Menezes → Av. Delmiro Gouveia → Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes → Rua Arício Guimarães → Rua Dep. Clóvis Rollemberg → Av. Melício Machado → Av. Hildete Falcão Batista → Retorno → Av. Hildete Falcão Batista

008 – Porto Sul / Bairro Industrial – Sentido Sul/Norte

Rua Arício Guimarães → Rua Dep. Clóvis Rollemberg → Av. Melício Machado → Av. Hildete Falcão Batista → Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes → Av. Delmiro Gouveia → Av. Mário Jorge de Menezes → Rua Renato Fonseca de Oliveira → Av. Conselheiro João Moreira Filho → Rua Waldemar Silva Carvalho → Av. Mário Jorge de Menezes → Av. Delmiro Gouveia

051- Atalaia / Centro – Sentido Norte/Sul

Rua Dr. Fernando Sampaio → Av. Conselheiro João Moreira Filho → Av. Eng. Francisco Manoel da Costa → Av. Mário Jorge de Menezes → Av. Delmiro Gouveia → Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes → Rua Arício Guimarães

051- Atalaia / Centro – Sentido Sul/Norte

Rua Arício Guimarães → Rua Dep. Clóvis Rollemberg → Av. Melício Machado → Av. Hildete Falcão Batista → Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes → Av. Delmiro Gouveia → Av. Mário Jorge de Menezes → Av. Eng. Francisco Manoel da Costa → Rua Dr. Fernando Sampaio → Av. Conselheiro João Moreira Filho

007 – Fernando Collor / Atalaia – Sentido Sul/Norte

Rua Arício Guimarães → Rua Dep. Clóvis Rollemberg → Av. Melício Machado → Av. Hildete Falcão Batista → Av. José Carlos Silva → Av. Josino José de Almeida → Av. Paulo VI → Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral → Av. Jornalista Santos Santana → Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes

080 – Fernando Collor / Atalaia – Sentido Sul/Norte

Rua Arício Guimarães → Rua Dep. Clóvis Rollemberg → Av. Melício Machado → Av. Hildete Falcão Batista → Av. José Carlos Silva

100-1 – Circular Shoppings 1 – Sentido Sul/Norte

Rua Arício Guimarães → Rua Dep. Clóvis Rollemberg → Av. Melício Machado → Av. Hildete Falcão Batista → Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes → Av. Delmiro Gouveia → Av. Mário Jorge de Menezes → Rua Renato Fonseca de Oliveira → Av. Conselheiro João Moreira Filho → Rua Waldemar Silva Carvalho → Av. Mário Jorge de Menezes → Av. Delmiro Gouveia

100-2 – Circular Shoppings 2 – Sentido Sul/Norte

Rua Arício Guimarães → Rua Dep. Clóvis Rollemberg → Av. Melício Machado → Av. Hildete Falcão Batista → Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes → Av. Delmiro Gouveia → Av. Mário Jorge de Menezes → Av. Eng. Francisco Manoel da Costa → Rua Dr. Fernando Sampaio → Av. Conselheiro João Moreira Filho → Av. Eng. Francisco Manoel da Costa

501/502 – Povoado São José / Terminal Zona Sul e Aeroporto / Zona Sul – Sentido Norte/Sul

Rua Arício Guimarães → Rua Dep. Clóvis Rollemberg → Av. Melício Machado → Av. Hildete Falcão Batista → Retorno → Av. Hildete Falcão Batista

505 – Santa Maria / Zona Sul via prainhas – Sentido Norte/Sul

Rua Arício Guimarães → Rua Dep. Clóvis Rollemberg → Av. Melício Machado → Av. Hildete Falcão Batista → Av. José Carlos Silv

600-1 – Circular Praias 1– Sentido Sul/Norte

Rua Arício Guimarães → Rua Dep. Clóvis Rollemberg → Av. Melício Machado → Retorno → Av. Melício Machado → Rodovia dos Náufrago

600-2 – Circular Praias 2 – Sentido Sul/Norte

Rodovia dos Náufragos → Av. Melício Machado → Av. Hildete Falcão Batista → Av. José Carlos Silva → Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes → Rua Arício Guimarãe

600-2 – Circular Praias 2 – Sentido Norte/Sul

Rua Arício Guimarães → Rua Dep. Clóvis Rollemberg → Av. Melício Machado → Retorno → Av. Melício Machado → Rodovia dos Náufragos

701 – Jardim Atlântico – Sentido Norte/Sul

Rua Dr. Fernando Sampaio → Av. Conselheiro João Moreira Filho → Av. Eng. Francisco Manoel da Costa → Av. Mário Jorge de Menezes → Av. Delmiro Gouveia → Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes → Rua Arício Guimarães

701 – Jardim Atlântico – Sentido Sul/Norte

Rua Arício Guimarães → Rua Dep. Clóvis Rollemberg → Av. Melício Machado → Av. Hildete Falcão Batista → Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes → Av. Delmiro Gouveia → Av. Mário Jorge de Menezes → Av. Eng. Francisco Manoel da Costa → Rua Dr. Fernando Sampaio → Av. Conselheiro João Moreira Filho → Av. Eng. Francisco Manoel da Costa

702 – Augusto Franco / Mercado via Beira Mar – Sentido Sul/Norte

Av. Josino José de Almeida → Av. Paulo VI → Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral → Av. Jornalista Santos Santana → Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes

