PREFEITURA DE ARACAJU ANTECIPA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO E INJETA MAIS DE R$ 83 MILHÕES NA ECONOMIA

A Prefeitura de Aracaju realiza, nesta terça-feira, 22, o pagamento da folha salarial referente ao mês de julho de 2025 para todos os servidores municipais. Recebem na data os servidores públicos efetivos, aposentados, pensionistas, ocupantes de cargos comissionados, estagiários e servidores contratados das áreas da educação e da saúde, com os valores sendo creditados nas contas bancárias ao longo do dia.

A medida reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização do servidor e a manutenção da pontualidade no pagamento dos vencimentos, mesmo diante de um cenário econômico adverso no país.

Ao todo, serão injetados mais de R$ 83 milhões na economia local com a quitação da folha líquida do mês, beneficiando mais de 17 mil servidores ativos e inativos. A Prefeitura de Aracaju mantém um calendário unificado de pagamentos, adotado neste ano, fruto de diálogo com representantes das categorias, em reunião da Mesa de Negociação Permanente.

Foto: Karla Tavares/PMA