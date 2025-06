PREFEITURA DE ARACAJU ANTECIPA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE JUNHO PARA ESTA SEXTA-FEIRA, JÁ COM REAJUSTE

A Prefeitura de Aracaju inicia, nesta sexta-feira (20), o pagamento antecipado dos salários dos servidores municipais, referente ao mês de junho.

Recebem nesta data os funcionários efetivos, aposentados, pensionistas, ocupantes de cargos comissionados, além dos estagiários e contratados das áreas da Educação e da Saúde. Todos terão os vencimentos creditados nas contas bancárias ao longo do dia.

A antecipação do pagamento reforça o compromisso da gestão com a valorização dos servidores públicos e com o equilíbrio das contas do município. Além de garantir maior tranquilidade financeira aos servidores, a medida contribui para aquecer a economia local durante o período junino, com a injeção de aproximadamente R$95 milhões no comércio da capital.

Neste mês, os servidores da Administração Geral já recebem os salários com reajuste de 20%, enquanto os demais servidores municipais, incluindo aposentados e pensionistas, passam a receber com reajuste de 6,26%, conforme definido pela gestão.

Além do salário de junho, a Prefeitura também dará continuidade ao pagamento da primeira parcela do 13º salário para os servidores municipais, aposentados e pensionistas que fazem aniversário nos meses de maio e junho.

A Prefeitura de Aracaju segue adotando medidas responsáveis de planejamento orçamentário, permitindo ações como a antecipação de salários, a concessão de reajustes e o cumprimento do calendário de pagamento com pontualidade.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA