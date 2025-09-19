PREFEITURA DE ARACAJU ANTECIPA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SETEMBRO PARA ESTA SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), antecipa para esta sexta-feira, 19, o pagamento da folha salarial referente ao mês de setembro para todos os servidores municipais.

Recebem hoje os servidores efetivos, aposentados, pensionistas, ocupantes de cargos comissionados, estagiários e os contratados das áreas da Educação e da Saúde. Os valores serão creditados nas contas bancárias ao longo do dia.

Desde maio, os servidores da capital contam com um calendário fixo de pagamento, que é liquidado todo dia 22 de cada mês. Essa iniciativa demonstra a prioridade da gestão em valorizar o servidor municipal bem como com a manutenção da pontualidade nos vencimentos.

Com a quitação da folha líquida do mês, serão injetados mais de R$ 83 milhões na economia local, beneficiando diretamente mais de 17 mil servidores ativos e inativos.

Foto: Karla Tavares/SecomPMA