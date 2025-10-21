Prefeitura de Aracaju antecipa pagamento dos salários dos servidores nesta terça

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), antecipou, nesta terça-feira, 21, o pagamento da folha salarial referente ao mês de outubro de 2025 para todos os servidores municipais, ativos e inativos.

Com mais de R$74 milhões injetados na economia local, o pagamento beneficia servidores efetivos, comissionados, contratados, aposentados, pensionistas e estagiários, reforçando o compromisso da gestão municipal com a valorização do funcionalismo público e o equilíbrio fiscal da capital sergipana.

Mais do que uma obrigação administrativa, o pagamento pontual da folha tem se tornado uma marca de responsabilidade e planejamento da atual gestão. A cada mês, o recurso movimenta o comércio, fortalece o setor de serviços e garante estabilidade financeira a milhares de famílias.

“O pagamento em dia é uma das maiores demonstrações de respeito ao servidor e de compromisso com a cidade. Ele não apenas assegura o sustento das famílias, como também impulsiona o desenvolvimento local, gerando um efeito positivo em toda a cadeia econômica de Aracaju”, destacou o secretário municipal da Fazenda, Sidney Thiago.

