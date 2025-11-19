PREFEITURA DE ARACAJU ANTECIPA SALÁRIOS DOS SERVIDORES PARA HOJE E INFORMA QUE SEXTA NÃO SERÁ PONTO FACULTATIVO

A prefeita Emilia Corrêa informou na manhã desta quarta-feira (19), que antecipou o pagamentos dos salários dos servidores da prefeitura de Aracaju, referente ao mês de novembro. Recebem hoje os servidores efetivos, comissionados, contratados, aposentados, pensionistas e estagiários.

Em sua postagem, a prefeita disse que, com isso, “garantindo mais tranquilidade para as famílias e fortalecendo o comércio local na véspera de feriado fazer a economia girar e cuidar de Aracaju”.

A prefeita informou ainda sobre a sexta-feira (21) e disse que não haverá ponto facultativo para os servidores. Os órgaos funcionarão normalmente garantido que tudo continue fluindo para quem mais precisa.