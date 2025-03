Prefeitura de Aracaju anuncia criação de ala exclusiva de atendimento para crianças no Fernando Franco

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, anunciou, nesta quarta-feira (12), a criação de uma ala de atendimento exclusivo para crianças dentro do Hospital Municipal Fernando Franco, na Zona Sul da capital. A nova estrutura terá entrada independente e leitos exclusivos garantindo um ambiente próprio para o atendimento infantil. O objetivo é reduzir os riscos de contaminação entre crianças e adultos.

Durante a visita à unidade, Emília Corrêa destacou que as obras seguem em ritmo acelerado e que a nova estrutura deve estar pronta nos próximos 60 dias. “Já estamos agindo, já estamos mudando e temos um prazo em torno de 60 dias para termos esse atendimento exclusivo para crianças dentro do Hospital Fernando Franco. Será como um hospital da criança aqui dentro, com tudo separado, entradas separadas, para que as crianças tenham um espaço exclusivo, exatamente para não correrem risco de contaminação, até mesmo com adultos, porque são situações diferentes”, afirmou a prefeita.

A criação da ala específica para atendimento infantil é uma resposta direta à demanda da população por um espaço mais adequado e humanizado para o atendimento pediátrico. Além da estrutura física diferenciada, a unidade contará com a qualificação de leitos para garantir atendimento mais eficaz às crianças que precisam de cuidados especiais. Segundo a secretária municipal de Saúde, Débora Leite, um dos principais avanços será a ampliação dos leitos de estabilização para casos mais graves.

“Antes, tínhamos apenas três leitos de estabilização, o que era insuficiente para atender crianças que precisavam de oxigênio ou aguardavam UTI. Agora, vamos qualificar esses leitos, considerando o déficit de UTI pediátrica no estado. Sete leitos serão amarelos, destinados a crianças que precisam de monitorização e oxigênio, principalmente em períodos de maior demanda, como na sazonalidade, garantindo um atendimento mais seguro e eficaz”, explicou a secretária.

A expectativa é que, com essas adequações, o atendimento pediátrico na rede municipal de saúde seja possa ser aprimorado trazendo mais segurança e dignidade para as crianças e suas famílias. O arquiteto da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Júlio Franca disse que todas as adequações que estão sendo realizadas seguem um cronograma e devem ser entregues no máximo em 60 dias. “Desde o início das adequações, que começaram nos primeiros dias de fevereiro, nós estamos fazendo as melhorias necessárias como a reforma do piso, pintura e a parte que diz respeito a ala da criança estará ponta no prazo máximo de 60 dias”.

Demandas atendidas

Acompanhada pela secretária municipal de Saúde, Débora Leite, a visita da prefeita também teve como objetivo acompanhar o andamento das adequações que foram solicitadas pela população durante visita surpresa realizada pela gestora à unidade no início de janeiro. Assim como na visita anterior, Emília percorreu as instalações do hospital, conversou com profissionais de saúde e pacientes, buscando compreender as principais demandas e desafios enfrentados pela unidade.

Além da implantação da ala específica para o atendimento infantil, a prefeitura também executou melhorias estruturais no Hospital Fernando Franco, atendendo a pedidos feitos pela população. Entre as mudanças, está a separação das enfermarias masculina e feminina, medida que visa proporcionar mais privacidade e conforto aos pacientes.

A iniciativa faz parte de uma estratégia da gestão municipal de aproximar a administração pública dos serviços essenciais, garantindo que as necessidades da população sejam atendidas de forma eficaz.

Com informações da AAN – Foto Ronald Almeida