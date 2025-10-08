Prefeitura de Aracaju anuncia fechamento temporário do Parque da Sementeira

A Prefeitura de Aracaju informa que, visando garantir a segurança dos frequentadores, o Parque da Sementeira estará fechado a partir desta terça-feira (07), até sexta-feira (10), para a finalização das obras de revitalização.

O local será reaberto na sexta-feira (10), a partir das 14h, com a inauguração das obras de revitalização marcada para às 16h. Além da inauguração, terá o início do evento “Parque das Crianças”, que seguirá com programação especial até o domingo, 12 de outubro.

Entre as novidades, o Parque da Sementeira contará com playgrounds, espaço pet, academias ao ar livre, quadras esportivas, jardins sensoriais, quiosques, trilhas e melhorias no paisagismo, oferecendo um ambiente mais bonito, seguro e acolhedor para toda a família.

A Prefeitura agradece a compreensão da população e ressalta que o Parque da Sementeira estará um ambiente ainda mais bonito, seguro e acolhedor, com instalações modernas e de qualidade.

Prefeitura de Aracaju

Uma Nova Cidade

Foto Felipe Goetennauer