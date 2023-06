Prefeitura de Aracaju apresenta plano operacional do Forró Caju

Um dos principais eventos do calendário junino do país, o Forró Caju 2023 está prestes a começar e, para garantir mobilidade, segurança e conforto a aracajuanos e turistas que marcarão presença na praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais, a Prefeitura de Aracaju organizou uma ampla logística com ações de segurança e trânsito, além de esquema para serviços da Saúde e da Assistência Social, plano operacional que foi apresentado à imprensa nesta terça-feira, 20.

Serão sete dias de evento, reunindo 77 atrações nos palcos Luiz Gonzaga, Gerson Filho e Arraiá da Clemilda, movimentando não só a cultura, como toda a cadeia econômica e turística da capital sergipana.

Monitoramento e segurança

Durante a coletiva, o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, ressaltou algumas observações com relação ao acesso à festa.

“Vamos implementar segurança no Forró Caju desde o perímetro do evento, para que as pessoas cheguem à arena em segurança. Para entrar na arena, será feita uma revista das pessoas para que ninguém entre com arma perfurocortante ou de fogo. Não será permitida a entrada de materiais de vidro, nem caixas ou bolsas térmicas. Para isso, teremos vigilantes desarmados e com detector de metal. No intuito de garantir a segurança do público, ao todo, 500 agentes das forças de segurança atuarão por dia de evento”, detalhou.

Por noite de evento, são esperadas cerca de 70 mil pessoas na praça de eventos. Neste sentido, a Prefeitura tem planejado os devidos cuidados. “Teremos um contador com identificação facial que nos dará o quantitativo automaticamente. Se houver necessidade de fechamento de portões poderemos implementar esse tipo de situação. No entanto, é um espaço muito grande e em nenhuma situação precisamos fechar os portões. Acreditamos que o evento tem total capacidade de receber esse grande número de pessoas”, destacou o secretário.

Para a segurança, o evento contará com a atuação da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), com 250 guardiões por dia; Polícia Militar, com 100 policiais; Polícia Civil, com 7 delegados e 49 agentes e escrivães em regime de plantão; Corpo de Bombeiros Militar, sendo 80 profissionais por noite; e ainda 120 profissionais de vigilância desarmada por dia.

Com a GMA, o evento será monitorado por 65 câmeras de alta resolução (HD) e alto alcance, com rotação 360º, posicionadas estrategicamente e controladas pela base móvel de videomonitoramento da Guarda Municipal de Aracaju, que estará instalada na área da festa.

Além disto, cães farejadores da guarda serão empregados diariamente, antes do início do evento, na busca de possíveis entorpecentes e/ou armas previamente deixados na arena.

Outras equipes da GMA realizarão patrulhamento preventivo, sobretudo, nos terminais de integração. Além disso, o evento contará com posto avançado de apoio à mulher vítima de violência.

Por parte do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), a Prefeitura atuará com fiscalizações preventivas de cardápio, código de defesa do consumidor, comandas individuais, direito à informação (formas de pagamento/ taxas/ acesso).

O diretor-geral da GMA, subinspetor Fernando Mendonça, ressaltou algumas especificidades do Forró Caju 2023. “Historicamente, é um evento grandioso, entretanto, que transcorre com tranquilidade. Neste ano, teremos, ainda, entre as medidas anunciadas, uma operação específica no Terminal do Mercado. Além disso, como novidade, teremos o Posto Avançado de Atendimento à Mulher, visto que, em outros eventos, foram registrados casos de importunação sexual e assédio, e por isso a GMA designou um local, na nossa base móvel de videomonitoramento, com equipes da Patrulha Maria da Penha, para atendimento às mulheres”, explicou Mendonça.

Organização e limpeza

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) disponibilizou 194 espaços para o comércio ambulante, nos segmentos de adereços juninos; amendoim; balas; bebidas (box e isopor), drinks/capeta, milho, pipoca, lanches/diversos, towner e food-truck.

“Neste ano, aumentamos o número de ambulantes porque percebemos que tínhamos capacidade para esse plus no tocante à disposição de espaços públicos para os ambulantes. Fizemos todo um planejamento de áreas disponíveis, já seguindo o exemplo do ano anterior, para acomodar esses vendedores e suas especificações de forma digna para que possam ganhar seu extra durante todo o período do Forró Caju. Com base em um levantamento, disponibilizamos esse quantitativo de 194 vagas”, salientou o presidente da Emurb, Bruno Moraes, ao informar que, ao todo, 130 fiscais atuarão no ordenamento do comércio ambulante, nas áreas internas e externas.

Antes do evento, foram realizados mutirões de limpeza e, nos dias de evento, previamente, 22 agentes de limpeza farão os repasses na região do evento. Nas manhãs seguintes, mutirão de limpeza com 110 agentes envolvidos, a partir das 6h.

Na área da festa, serão disponibilizados 120 contentores, duas caixas estacionárias e mais dois Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), dois caminhões coletores para melhor acondicionamento dos resíduos recolhidos, além de 160 banheiros químicos para o público, 30 profissionais encarregados para a limpeza desses equipamentos e, para lavagem, cinco caminhões-pipa.

Saúde

O Forró Caju contará com Posto Médico com nove leitos, sendo dois de estabilização, seis poltronas para medicação rápida. Por noite, atuarão 20 profissionais, entre gestores, médicos, equipe de enfermagem e administrativo.

“Nosso posto estará fixo no evento, mas temos o apoio do Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência], com ambulância de suporte básico fixa para possíveis transferências. E ainda teremos a retaguarda, tanto dos hospitais da rede pública como da privada, reforçando suas equipes, afinal, é um evento de grande porte e, caso haja necessidade, estaremos preparados”, afirmou a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

No evento, a Vigilância Epidemiológica atuará com seis profissionais, com presença de Camisildo e Camisilda, além de distribuição de insumos de prevenção e orientação sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis ISTs e prevenção combinada. A Vigilância Sanitária estará com seis fiscais itinerantes para fiscalização e orientação para todos aos bares, restaurantes e ambulantes. Haverá, também, vacinação para maiores de 12 anos contra influenza e covid-19.

Trânsito

“Foi planejada uma operação voltada para todos, aqueles que vão a pé, de carro, por meio do transporte público, para os que também não irão à festa. O objetivo é garantir a mobilidade, ou seja, permitir que a cidade siga tendo um fluxo organizado, mesmo e ainda com a realização desse grande evento. Por isso, reforçamos que as pessoas se atentem às mudanças no trânsito, assim como respeitem as regras e leis de trânsito, tomando os devidos cuidados, como por exemplo não misturar bebida alcoólica e direção”, pontuou o superintende municipal do Transporte e Trânsito, Renato Teles.

O trânsito será monitorado e organizado da seguinte forma:

– Será realizada uma operação das 17h às 5h30. Às 17h, montagem de um binário no sentido Norte da avenida Otoniel Dórea. Às 18h, início da retirada dos veículos estacionados na praça de eventos Hilton Lopes.

Serão montados pontos de bloqueio a partir das 18h, nos seguintes locais:

– Rua Apulcro Mota/Travessa Hélio Ribeiro;

– Avenida Otoniel Dórea/Travessa Hélio Ribeiro;

– Avenida Carlos Firpo/avenida Coelho e Campos;

– Avenida Simeão Sobral/Avenida Antônio Cabral;

– Avenida Otoniel Dórea/Avenida Simeão Sobral.

Serão dois pontos de táxis:

– Avenida Ivo do prado entre a travessa Hélio Ribeiro e rua Santa Rosa

– Avenida Antônio Cabral entre a avenida Coelho e Campos e Simeão Sobral

O Terminal do Mercado funcionará até meia 00h, retornando a operação às 3h30.

Assistência

Durante todos os dias do Forró Caju 2023, a Secretaria Municipal da Assistência Social atuará a partir do Camarote da Acessibilidade e do serviço de Abordagem Social.

O Camarote tem capacidade para 80 pessoas por dia, sendo 40 pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e 40 acompanhantes. A estrutura contará com profissionais técnicos da Assistência para atendimento e suporte à população público-alvo do espaço exclusivo. Para acessar, basta apresentar documento que comprove a deficiência.

A Abordagem Social atuará com 12 profissionais por noite, entre assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais do Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas) e do Centro Pop. Serão realizadas ações de identificação, orientação e encaminhamento de possíveis violações de direitos humanos, como racismo, violência contra a mulher, LGBTQIfobia, violência contra a pessoa com deficiência ou pessoa idosa, entre outros.

Seis conselheiros tutelares atuarão no evento e a equipe da Abordagem Social atuará, também, na busca ativa e encaminhamentos de demandas da população em situação de rua, como explicou o coordenador da Proteção Social Especial da Assistência Social de Aracaju, Edilberto Filho.

“Nosso foco é fazer o evento da forma mais protegida possível, de maneira que permita menos intercorrências negativas. Com isso, a Assistência Social preparou esses dois espaços de atuação, o Camarote e a Abordagem, numa perspectiva de passar para o público brincante que aquele evento também tem o olhar da Assistência Social, que, entre os outros pontos, atua na orientação do público, ou seja, aproveitamos o evento para garantir um processo pedagógico. Em caso de violação dos direitos humanos, faremos a intervenção imediata, fazendo a comunicação com os demais órgãos de garantia de direitos e fazendo a proteção devida”, destacou o coordenador.

Em caso de denúncias ou orientações, a Abordagem Social e o Conselho Tutelar disponibilizam o número 79 98102-5822 (apenas para ligações).

