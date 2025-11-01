Prefeitura de Aracaju ativa novo semáforo no Bugio e melhora acesso e circulação no bairro

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), ativou na manhã deste sábado, 1º de novembro, um novo semáforo no cruzamento da rua Vereador Pedro Alcântara Carvalho com a avenida Poço do Mero, no bairro Bugio. A medida dá continuidade às ações previstas no projeto de readequação viária que está sendo executado pela gestão municipal, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb).

Com o acionamento do semáforo, quem trafega pela rua Vereador Pedro Alcântara Carvalho, nas proximidades do G. Barbosa e do final de linha do Bugio, agora pode atravessar a avenida Poço do Mero e seguir direto para a rua Faustina Araújo Lima, um dos acessos ao bairro Santos Dumont. A iniciativa permite esse deslocamento direto de um lado para o outro do Bugio, facilitando o tráfego de veículos no local.

De acordo com o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, a instalação do novo equipamento é mais um passo importante nas melhorias promovidas pela Prefeitura na mobilidade urbana da região. “Esse semáforo vai contribuir para uma melhor gestão do transporte público e facilitar o acesso da comunidade dentro do bairro, proporcionando mais segurança e fluidez no trânsito. Além disso, a mudança também traz benefícios ao transporte público. A linha de ônibus 101 passa a utilizar essa nova passagem, o que deve garantir mais agilidade no deslocamento e melhorar o atendimento aos passageiros que circulam pela região”, explicou.

O semáforo já havia sido instalado anteriormente e permanecia no modo piscante, aguardando a conclusão dos serviços de recapeamento realizados pela Emurb no canteiro central. Com a finalização das obras, o equipamento foi ativado definitivamente nesta manhã.

Foto: Ascom/SMTT