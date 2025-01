PMA avalia melhorias para mobilidade urbana do bairro Bugio

O vice-prefeito e secretário de Comunicação de Aracaju Ricardo Marques, acompanhado pelo superintendente da SMTT, Nelson Felipe, e pelo diretor de Planejamento da SMTT, Flávio Novais, visitou o bairro Bugio nesta quinta-feira, 23, para avaliar os problemas de mobilidade urbana da região. Durante a visita, foram identificadas questões relacionadas à falta de rotatórias e dificuldades no tráfego e transporte público, especialmente na área do Anchietão.

Ricardo Marques destacou a importância de entender de perto as dificuldades de mobilidade que os moradores do Bugio enfrentam. “A falta de rotatórias e a circulação inadequada do transporte público têm gerado transtornos para a população. Nossa prioridade é implementar soluções rápidas e eficazes, garantindo mais fluidez no trânsito e melhor acesso ao transporte público”, revelou.

Nelson Felipe ressaltou que a construção de retornos é uma das principais demandas identificadas, já que a falta deles tem causado transtornos tanto para motoristas quanto para usuários do transporte público. “A ausência de rotatórias e retornos tem dificultado a mobilidade. Vamos realizar os estudos necessários para implementar as melhorias e resolver essas questões”, informou.

Estudos serão realizados pela equipe técnica da SMTT para viabilizar as mudanças necessárias, com o objetivo de otimizar o fluxo de veículos e melhorar a segurança e acessibilidade no bairro.

