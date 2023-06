Prefeitura de Aracaju celebrará acordo com cidade chinesa

O prefeito Edvaldo Nogueira recepcionou, nesta segunda-feira, 12, em seu gabinete, o cônsul-geral interino da China em Recife, Wang Ke, e o vice-cônsul, He Yongwei. A visita de cortesia teve como finalidade o estreitamento de laços entre a gestão municipal e o Consulado. No encontro, eles também alinharam como se dará a visita da delegação da cidade chinesa de Yantai, que estará na capital no mês de julho, quando será celebrado o Acordo de Cidades Irmãs. Aracaju será a primeira cidade brasileira a celebrar este acordo com a cidade chinesa.

“É com muita felicidade que recebo o cônsul-geral interino da China em Recife para que possamos falar sobre o intercâmbio entre Aracaju e a cidade chinesa de Yantai. Em julho, receberemos uma delegação com representantes de lá, o que vai consolidar ainda mais este intercâmbio, e aproveitamos a oportunidade para definir detalhes da programação da visita”, destacou Edvaldo.

O gestor municipal ressaltou que a China é um país que já possui relações comerciais importantes com o Brasil e, agora, “Aracaju estreitará ainda mais esses laços, com intercâmbio comercial, tecnológico e cultural”.

Da mesma forma, o cônsul-geral se disse “muito feliz” pela recepção do prefeito de Aracaju. “Esperamos que essa amizade seja de sucesso. Estamos animados com essa ideia de um contato entre o nosso consulado e a Prefeitura de Aracaju”, afirmou Wang Ke.

Foto: Arthur DAvila/PMA