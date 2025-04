Prefeitura de Aracaju: Comitê Intersetorial do Programa Bolsa Família realiza 1ª reunião de 2025

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), realizou nesta terça-feira, 22, a primeira reunião da Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família (PBF) do município de Aracaju em 2025, na sede da Diretoria de Gestão Social e Habitação da Semfas, localizada no bairro São José.

Além da Semfas, fazem parte do comitê representantes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Secretaria Municipal da Educação (Semed) e da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), que tem por objetivo discutir planos e ações de melhoria para a qualificação do programa e reforçar estratégias para conscientizar a população sobre o cumprimento das condicionalidades no ano de 2025.

“No comitê a gente discute sobre o programa, as condicionalidades, a importância do acompanhamento das famílias para que não sejam prejudicadas e venham a perder o acesso ao benefício. Vale destacar que PBF não é só questão da transferência de renda, é por meio da educação, da saúde e da assistência que viabilizam o acesso ao direito”, destacou a gerente do Programa Bolsa Família da Semfas, Evânia Oliveira.

Evânia completa pontuando que nessas reuniões são definidos os planejamentos para que os índices sejam atingidos. “No comitê, a gente discute, por exemplo, qual é o bairro que está com maior índice de descumprimento de condicionalidades, o porquê está acontecendo. A partir daí definimos ações para reverter esses números baixos”, finalizou.

Para a coordenadora do serviço social da Rede de Atenção Primária da SMS, Ieda Araújo, acompanhar os resultados é parte essencial na garantia do beneficio. “Na perspectiva da saúde, a importância da retomada desse planejamento é de extrema importância visto que as condicionalidades de saúde estão com índice um pouco abaixo do esperado, principalmente de vacinação entre crianças de 0 a 7 anos. Então, acontecendo essas reuniões do comitê, nós levamos o planejamento de ações para trabalhar com essas famílias e com os diretores de escolas e gerentes e profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e sempre reforçando importância desse acompanhamento de condicionalidades de saúde”, explicou a coordenadora.

A coordenadora do PBF da Semed, Ellyneide Silva, conta que a Semed é também um dos pontos-chave de acompanhamento dessas crianças na escola para as famílias receberem o Bolsa Família. “Por meio do comitê a gente está mais perto das famílias e quando a gente fica perto dessas famílias, o programa atinge o objetivo, que é garantir direitos às famílias acesso à educação, saúde e assistência. E agora nós vamos cumprir aquilo que foi planejado nessa primeira reunião”, disse Ellyneide.

Representando a Fundat no comitê, Maria da Conceição Andrade, pontua que o papel da fundação não é cancelar o benefício, mas sim qualificar. “A Fundat veio para emancipar, qualificar e deixar um pilar de sustentação onde as pessoas possam viver uma vida completamente independente para que elas possam atuar dentro do pilar família e na sua base financeira, sem que elas possam estar com tanta demanda de carência. E fazer parte do comitê também nos trouxe muita clareza das necessidades, tanto da educação, da saúde, como na qualificação e emancipação profissional” afirmou, Maria da Conceição.

