Prefeitura de Aracaju confirma apoio a 24ª Parada LGBTQIAPN+ de Sergipe

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu nesta quarta-feira, 16, integrantes da comissão organizadora da 24ª Parada LGBTQIAPN+ de Sergipe, marcada para o dia 31 de agosto, na Orla da Atalaia, na capital sergipana. Durante o encontro, a gestora confirmou o apoio da Prefeitura ao evento e discutiu questões relacionadas a logística, incluindo a organização do trânsito e o reforço na limpeza urbana. A reunião também abordou ações conjuntas com secretarias como Assistência Social, Turismo, Comunicação e Cultura.

“Vamos tomar as providências dentro das nossas condições, e a Parada LGBTQIAPN+ terá o nosso apoio. A estrutura básica, que também é recurso, a gente já está cedendo, que é a presença da Guarda Municipal, da Defesa Civil, da limpeza urbana, da SMTT. Isso tudo é muito importante e já está garantido. Agora, vamos analisar o que a gente pode oferecer a mais para que o evento seja um sucesso e leve a diversidade e, acima de tudo, o respeito”, destacou Emília Corrêa.

De acordo com a prefeita, debater a diversidade é fundamental. “São pessoas que precisam de acolhimento, e a gente tem que lutar exatamente dando visibilidade, mostrando todas as pautas que são necessárias de cuidado, respeito e acolhimento. Aprendi que a parada também é um momento que leva os debates e as necessidades que os municípios, o Estado e o país precisam ver e precisam cuidar”, acrescentou a gestora.

Para a coordenadora-geral da Parada LGBT+ de Sergipe e presidente da Associação Sergipana de Transgênero (Astra), Tatiane Araújo, o diálogo com a prefeita foi extremamente produtivo. “A parada, que faz parte do calendário cultural da nossa cidade, estabelecida em lei, traz turismo para a cidade, traz cultura. É um domingo totalmente transformador, em que Sergipe se transforma e Aracaju se torna a capital do Brasil da diversidade. Hoje, a prefeita afirmou que isso é importante, deixou claro com um olhar muito transparente, reconhecendo a qualidade que a parada tem também no aspecto político, na conscientização da população e na discussão do tema na sociedade. Falamos de políticas públicas que podem melhorar e que devem ser implementadas”, disse.

Ela também comentou sobre o tema do evento, que debaterá o ‘Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro’. De acordo com a ativista, pessoas trans têm uma expectativa de vida de cerca de 35 anos. “Quem consegue ultrapassar essa linha do envelhecimento, muitas vezes fica abandonado, sem suporte social e sem aproximação com a família. A discriminação e o preconceito não acontecem apenas com a juventude. Eles refletem de forma ainda mais traumática na terceira idade. A gente vê a importância de discutir isso em todas as capitais. Existe um entendimento de que neste ano as paradas devem tratar desse tema, e Aracaju não será diferente. Temos isso como uma política didática nos seminários e nas atividades. Este ano vamos discutir o envelhecimento e as possibilidades de existirmos plenamente na sociedade”, ressaltou Viviane.

O vice-prefeito e secretário da Comunicação Social de Aracaju, Ricardo Marques, também participou da reunião e destacou que as portas da Prefeitura estão abertas para todos os setores, especialmente para os movimentos sociais. “E, nesse caso específico da Parada LGBTQIA+, a prefeita Emília e a nossa gestão têm um interesse muito grande, já que a Prefeitura é para todos. É importante que eles também tenham a nossa atenção, inclusive porque este foi justamente o tema da reunião, mostrando que essa gestão está aberta para ajudar naquilo que a sociedade demanda. O evento terá o apoio da Prefeitura de Aracaju para que possamos realizar um evento bonito, de sucesso, que contemple os movimentos sociais LGBTQIA+ em suas causas”, garantiu.

A coordenadora do Coletivo Mães pela Diversidade, Alessandra Tavares, também ressaltou o momento de escuta e alinhamento para o fortalecimento do evento. “É importante a participação da Prefeitura para que a parada aconteça da melhor maneira possível. Como foi dito aqui, a parada deve ser vista não apenas como uma festa, mas como a culminância, o resultado de um trabalho realizado por todas as instituições, em especial pela Astra, na luta por políticas públicas para a população LGBTQIAPN+”, concluiu.

Presenças

Estiveram presentes na reunião os secretários municipais de Governo, Itamar Bezerra; do Turismo, Fábio Andrade; da Família e Assistência Social, Simone Valadares; da fazenda, Sidney Thiago; e da Cultura, Paulo Corrêa. Também participaram o presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Moura Filho; o diretor de Trânsito da SMTT, Julio César de Mattos Zambon; além de outros assessores.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA