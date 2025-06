PREFEITURA DE ARACAJU CONVOCA 100 NOVOS PROFESSORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), convocou nesta sexta-feira (13), os 100 primeiros aprovados no concurso público realizado em 2024. O edital com a lista dos convocados foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta.

“Nesta primeira chamada, estamos convocando 100 pessoas, que devem começar a lecionar já no segundo semestre. Essa medida vai contribuir para a solução de algumas situações críticas que encontramos na rede municipal de ensino. Estamos vivendo um momento de boas notícias e, posteriormente, convocaremos mais aprovados”, destacou a prefeita Emília Corrêa.

Os convocados terão até o dia 4 de julho para apresentar exames médicos e documentos pessoais. O processo de lotação será realizado entre os dias 5 e 10 de julho. A solenidade de posse está marcada para o dia 14, mesma data em que terá início o curso de formação, com término previsto para 18 de julho.

A secretária municipal da Educação, Edna Amorim, comemorou a publicação do edital. “Esse é apenas o início. A Semed já contava com um cronograma definido para as convocações dos aprovados, e esta é a primeira chamada prevista. Agora que iniciamos essa etapa, avançaremos para as próximas fases. Todos os profissionais começarão suas atividades no início do segundo semestre, mas, antes disso, seguiremos um cronograma cuidadosamente planejado para que a nomeação e a posse ocorram da forma mais adequada possível”, ressaltou.

O concurso ofereceu 425 vagas para educadores. Nesta primeira convocação, prevista ainda para o mês de junho, serão chamados 81 professores de Pedagogia, 6 de Educação Física, 3 de Língua Portuguesa, 2 de Língua Inglesa, 2 de Ciências, 2 de Matemática e 1 professor para cada uma das seguintes áreas: Geografia, História, Artes e Ensino Religioso. A distribuição dos convocados seguiu critérios de proporcionalidade com base no número de vagas ofertadas por disciplina.

Foto: Karla Tavares