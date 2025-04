Prefeitura de Aracaju decreta ponto facultativo no Quinta-feira Santa, dia 17

A Prefeitura de Aracaju decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira, 17, para os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, no âmbito do Poder Executivo. A medida, que foi oficializada por meio do Decreto nº 8.091 e publicada no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira, 14, acompanha as celebrações católicas da Semana Santa.

O decreto considera a importância de preservar as tradições histórico-culturais e religiosas da população durante a Semana Santa, promovendo um momento de reflexão e celebração da fé.

De acordo com o decreto, a decisão não se aplica aos serviços essenciais ou que, por sua natureza, não possam sofrer interrupção, como unidades de saúde em regime de plantão, serviços de limpeza pública e segurança.