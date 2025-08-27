Prefeitura de Aracaju destaca a luta contra o preconceito e capacitismo no ambiente virtual

Durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal dos Diretos da Pessoa com Deficiência (Semdef), reforça a importância de combater o capacitismo também no ambiente digital. A prática discriminatória, que desconsidera direitos e limita a participação plena de pessoas com deficiência, precisa ser enfrentada com informação, respeito e inclusão.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 10% da população de Aracaju possui algum tipo de deficiência. Esse dado evidencia a relevância de criar e fortalecer políticas públicas que ampliem o acesso, a acessibilidade e a participação de todas e todos, inclusive nos espaços virtuais.

O secretário Antônio Luiz dos Santos, o Luizinho, destaca que o capacitismo, em qualquer esfera, é inaceitável e não condiz com uma cidade que se propõe inclusiva. “O ambiente digital precisa ser um espaço de respeito, de diálogo e de acessibilidade. Assim como combatemos o preconceito nas ruas, devemos combater o capacitismo nas redes e plataformas digitais. A gestão da prefeita Emília Corrêa está comprometida em garantir direitos e ampliar a conscientização sobre a importância da inclusão”, afirmou.

Com ações de conscientização, orientação e políticas voltadas à acessibilidade digital, a Semdef busca ampliar o debate e estimular a sociedade a reconhecer que inclusão é um compromisso coletivo.

Texto e foto assessoria