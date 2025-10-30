Prefeitura de Aracaju devolve transporte público ao Anchietão, no Bugio

A Prefeitura de Aracaju realizou a readequação da obra da Perimetral Oeste, executada pela gestão anterior e financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), após constatar que a entrega da via apresentou, além de riscos à segurança viária, falhas que impactaram diretamente o transporte público e a mobilidade de centenas de famílias da zona norte da capital. Entre os principais problemas estava o fechamento de retornos e o bloqueio de acessos essenciais que inviabilizaram o atendimento do transporte coletivo à região do Anchietão, no bairro Bugio. A medida obrigou os moradores a percorrer longas distâncias até os pontos de ônibus.
Assim que assumiu a administração municipal, a prefeita Emília Corrêa determinou o diálogo das equipes técnicas responsáveis pela obra com o BID, com o objetivo de realizar as correções necessárias. O resultado foi a reativação das rotatórias do Bugio, incluindo a tradicional “rotatória da Santa” e o acesso da rua Geny da Silva Dias em frente ao Anchietão, que permitem a partir de agora, o retorno do transporte público à comunidade.
Com isso, a linha 080 – Bugio/Atalaia volta a contemplar a área do Anchietão, e visando beneficiar mais de 500 famílias, a linha 001 – Augusto Franco/Bugio passará a contemplar a região do Anchietão com acesso facilitado ao transporte público. Anteriormente, os ônibus das linhas seguiam pela avenida Poço do Mero somente até o final de linha. Com a mudança, os veículos passam a trafegar também pela rua Geny da Silva Dias, ampliando o atendimento à comunidade do Anchietão.
Baldeação
Outra reivindicação da população local era sobre a parada dos veículos no final de linha que param para repouso dos motoristas. A SMTT tranquiliza que os passageiros poderão continuar realizando a baldeação de forma gratuita, descendo no final de linha do Bugio e embarcando em outro ônibus da mesma linha podendo ser de outras empresas sem prejuízos ou custos adicionais. A baldeação já funciona com tranquilidade no final de linha do Augusto Franco contará com a orientações dos fiscais e comunicação dos motoristas sobre a transição de veículo.
Confira os novos itinerários das linhas 001 e 080:
001 – Augusto Franco / Bugio
Sentido: Cj. Augusto Franco / B. Bugio
Pç. Major Edeltrudes Teles (final de linha do Conj. Augusto Franco)
Rua Mª de Lourdes Ramos Gonçalves (antiga A5)
Av. Josino José de Almeida (Canal 4)
Retorno
Av. Josino José de Almeida (Canal 4)
Rua Tenente Waldir dos Santos
Av. Dr. Tarcísio Daniel dos Santos
Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg)
Terminal D.I.A.
Av. Adélia Franco
Rótula do Grageru
Av. Hermes Fontes
Av. Barão de Maruim
Av. Ivo do Prado
Av. Rio Branco (canaleta)
Av. Otoniel Dória
Terminal Mercado
Av. Simeão Sobral
Av. Otoniel Dória
Av. Antônio Cabral
Av. Simeão Sobral
Av. Gentil Tavares
Av. Maranhão
Av. Matadouro
Rua Manoel Vieira Melo
Av. Centenário
Rua Faustina Araújo Lima
Av. Geniz Góis
Rótula
Av. Poço do Mero
Rótula
Rua. Geny da Silva Dias (Anchietão)
Rotula
Av. Poço do Mero
Rua Vereador Pedro Alcântara Carvalho
Rua E3 (final de linha do Bugio)
Sentido: B. Bugio / Cj. Augusto Franco
Rua E3 (final de linha do Bugio)
Rua Cleovansóstenes dos Santos
Av. Poço do Mero
Rua Vereador Pedro Alcântara Carvalho
Av. Poço do Mero (G. Barbosa)
Av. Centenário
Rotula
Av. Centenário
Rua Radialista José da Silva Lima
Av. Santa Gleide
Av. São Paulo
Av. Maranhão
Av. Gentil Tavares
Av. Simeão Sobral
Terminal Mercado
Av. Otoniel Dória
Av. Rio Branco (canaleta)
Av. Ivo do Prado
Av. Barão de Maruim
Rua Siriri
Rua Estância
Av. Pedro Calazans
Av. Hermes Fontes
Rótula do Grageru
Av. Adélia Franco
Terminal D.I.A.
Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg)
Av. Josino José de Almeida (Canal 4)
Rua Promotor Joaquim Valença
Rua 3
Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg)
Rua 2 (Pç. da Juventude)
Rua C
Av. Dr. Tarcísio Daniel dos Santos
Rua Tenente Waldir dos Santos
Av. Josino José de Almeida (Canal 4)
Retorno
Av. Josino José de Almeida (Canal 4)
Rua H4
Pç. Major Edeltrudes Teles (final de linha do Conj. Augusto Franco)
080 – Bugio / Atalaia
Sentido: Term. Zona Sul / B. Bugio
Terminal Zona Sul
Rótula
Av. Antônio Alves
Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg)
Terminal D.I.A.
Rótula do Term. D.I.A.
Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg)
Viaduto do D.I.A.
Av. Tancredo Neves
Retorno
Terminal Rodoviário
Terminal Zona Oeste
Av. Tancredo Neves
Retorno (viaduto)
Av. Tancredo Neves
Av. Alcides Fontes
Av. São Paulo
Retorno
Av. Maranhão
Av. Matadouro
Rua Manoel Vieira Melo
Av. Centenário
Retorno
Av. Centenário
Rótula
Rua Geny da Silva Dias (Anchietão)
Av. Poço do Mero
Rua Vereador Pedro Alcântara Carvalho
Rua E-3 (final de linha do Bugio)
Sentido: B. Bugio / Term. Zona Sul
Rua E-3 (final de linha do Bugio)
Rua Cleovansóstenes dos Santos
Av. Poço do Mero
Rua Vereador Pedro Alcântara Carvalho
Av. Poço do Mero (G Barbosa)
Av. Centenário
Rotula
Av. Centenário
Rua Radialista José da Silva Lima
Av. Santa Gleide
Av. Alcides Fontes
Av. Tancredo Neves
Terminal Rodoviário
Terminal Zona Oeste
Av. Tancredo Neves
Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg)
Rótula do Term. D.I.A.
Terminal D.I.A.
Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg)
Av. Antônio Alves
Rua Des. João Bosco Lima
Rua Juiz Moacir Sobral
Terminal Zona Sul
Texto e foto SMTT