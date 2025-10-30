Prefeitura de Aracaju devolve transporte público ao Anchietão, no Bugio

A Prefeitura de Aracaju realizou a readequação da obra da Perimetral Oeste, executada pela gestão anterior e financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), após constatar que a entrega da via apresentou, além de riscos à segurança viária, falhas que impactaram diretamente o transporte público e a mobilidade de centenas de famílias da zona norte da capital. Entre os principais problemas estava o fechamento de retornos e o bloqueio de acessos essenciais que inviabilizaram o atendimento do transporte coletivo à região do Anchietão, no bairro Bugio. A medida obrigou os moradores a percorrer longas distâncias até os pontos de ônibus.

Assim que assumiu a administração municipal, a prefeita Emília Corrêa determinou o diálogo das equipes técnicas responsáveis pela obra com o BID, com o objetivo de realizar as correções necessárias. O resultado foi a reativação das rotatórias do Bugio, incluindo a tradicional “rotatória da Santa” e o acesso da rua Geny da Silva Dias em frente ao Anchietão, que permitem a partir de agora, o retorno do transporte público à comunidade.

Com isso, a linha 080 – Bugio/Atalaia volta a contemplar a área do Anchietão, e visando beneficiar mais de 500 famílias, a linha 001 – Augusto Franco/Bugio passará a contemplar a região do Anchietão com acesso facilitado ao transporte público. Anteriormente, os ônibus das linhas seguiam pela avenida Poço do Mero somente até o final de linha. Com a mudança, os veículos passam a trafegar também pela rua Geny da Silva Dias, ampliando o atendimento à comunidade do Anchietão.

Baldeação

Outra reivindicação da população local era sobre a parada dos veículos no final de linha que param para repouso dos motoristas. A SMTT tranquiliza que os passageiros poderão continuar realizando a baldeação de forma gratuita, descendo no final de linha do Bugio e embarcando em outro ônibus da mesma linha podendo ser de outras empresas sem prejuízos ou custos adicionais. A baldeação já funciona com tranquilidade no final de linha do Augusto Franco contará com a orientações dos fiscais e comunicação dos motoristas sobre a transição de veículo.

Confira os novos itinerários das linhas 001 e 080:

001 – Augusto Franco / Bugio

Sentido: Cj. Augusto Franco / B. Bugio

Pç. Major Edeltrudes Teles (final de linha do Conj. Augusto Franco)

Rua Mª de Lourdes Ramos Gonçalves (antiga A5)

Av. Josino José de Almeida (Canal 4)

Retorno

Av. Josino José de Almeida (Canal 4)

Rua Tenente Waldir dos Santos

Av. Dr. Tarcísio Daniel dos Santos

Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg)

Terminal D.I.A.

Av. Adélia Franco

Rótula do Grageru

Av. Hermes Fontes

Av. Barão de Maruim

Av. Ivo do Prado

Av. Rio Branco (canaleta)

Av. Otoniel Dória

Terminal Mercado

Av. Simeão Sobral

Av. Otoniel Dória

Av. Antônio Cabral

Av. Simeão Sobral

Av. Gentil Tavares

Av. Maranhão

Av. Matadouro

Rua Manoel Vieira Melo

Av. Centenário

Rua Faustina Araújo Lima

Av. Geniz Góis

Rótula

Av. Poço do Mero

Rótula

Rua. Geny da Silva Dias (Anchietão)

Rotula

Av. Poço do Mero

Rua Vereador Pedro Alcântara Carvalho

Rua E3 (final de linha do Bugio)

Sentido: B. Bugio / Cj. Augusto Franco

Rua E3 (final de linha do Bugio)

Rua Cleovansóstenes dos Santos

Av. Poço do Mero

Rua Vereador Pedro Alcântara Carvalho

Av. Poço do Mero (G. Barbosa)

Av. Centenário

Rotula

Av. Centenário

Rua Radialista José da Silva Lima

Av. Santa Gleide

Av. São Paulo

Av. Maranhão

Av. Gentil Tavares

Av. Simeão Sobral

Terminal Mercado

Av. Otoniel Dória

Av. Rio Branco (canaleta)

Av. Ivo do Prado

Av. Barão de Maruim

Rua Siriri

Rua Estância

Av. Pedro Calazans

Av. Hermes Fontes

Rótula do Grageru

Av. Adélia Franco

Terminal D.I.A.

Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg)

Av. Josino José de Almeida (Canal 4)

Rua Promotor Joaquim Valença

Rua 3

Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg)

Rua 2 (Pç. da Juventude)

Rua C

Av. Dr. Tarcísio Daniel dos Santos

Rua Tenente Waldir dos Santos

Av. Josino José de Almeida (Canal 4)

Retorno

Av. Josino José de Almeida (Canal 4)

Rua H4

Pç. Major Edeltrudes Teles (final de linha do Conj. Augusto Franco)

080 – Bugio / Atalaia

Sentido: Term. Zona Sul / B. Bugio

Terminal Zona Sul

Rótula

Av. Antônio Alves

Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg)

Terminal D.I.A.

Rótula do Term. D.I.A.

Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg)

Viaduto do D.I.A.

Av. Tancredo Neves

Retorno

Terminal Rodoviário

Terminal Zona Oeste

Av. Tancredo Neves

Retorno (viaduto)

Av. Tancredo Neves

Av. Alcides Fontes

Av. São Paulo

Retorno

Av. Maranhão

Av. Matadouro

Rua Manoel Vieira Melo

Av. Centenário

Retorno

Av. Centenário

Rótula

Rua Geny da Silva Dias (Anchietão)

Av. Poço do Mero

Rua Vereador Pedro Alcântara Carvalho

Rua E-3 (final de linha do Bugio)

Sentido: B. Bugio / Term. Zona Sul

Rua E-3 (final de linha do Bugio)

Rua Cleovansóstenes dos Santos

Av. Poço do Mero

Rua Vereador Pedro Alcântara Carvalho

Av. Poço do Mero (G Barbosa)

Av. Centenário

Rotula

Av. Centenário

Rua Radialista José da Silva Lima

Av. Santa Gleide

Av. Alcides Fontes

Av. Tancredo Neves

Terminal Rodoviário

Terminal Zona Oeste

Av. Tancredo Neves

Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg)

Rótula do Term. D.I.A.

Terminal D.I.A.

Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg)

Av. Antônio Alves

Rua Des. João Bosco Lima

Rua Juiz Moacir Sobral

Terminal Zona Sul

Texto e foto SMTT