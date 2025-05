Prefeitura de Aracaju disponibiliza vagas para lares temporários de cães e gatos

Você gostaria de apoiar a causa animal, mas não pode adotar de forma definitiva? A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) promove uma iniciativa em que o cidadão aracajuano pode se tornar o tutor temporário de cães e gatos através do programa “Lar Temporário”. O programa permite que você ofereça moradia temporária para cães e gatos resgatados, oferecendo cuidado, carinho e segurança até que eles encontrem um lar definitivo.

A coordenadora do Programa Aju Animal, Carollyne Costa, explica que para participar, o interessado precisa atender a alguns critérios. “A pessoa precisa ser maior de 18 anos, morar em Aracaju, não possuir histórico de maus-tratos, não deve ocupar cargo público e precisa ter um espaço seguro e adequado”. Tendo interesse e conhecendo os critérios, a pessoa deve acessar a plataforma Aju Inteligente e realizar o cadastro. “Serão pedidos os documentos: RG, CPF, PIS, dados bancários, comprovante de residência, atestado de antecedentes e declaração de não exercício de cargo público”, ressalta.

A partir da aprovação do cadastro, uma equipe da Sema faz a vistoria no local e, se tudo estiver dentro do solicitado, o pet é levado até sua casa com todo suporte necessário. O Programa oferece auxílios como acompanhamento veterinário, que inclui consultas, vacinas e vermifugação, e ajuda de custo mensal para alimentação do animal. Atualmente, o programa conta com vagas de lar temporário para 100 animais.

A Sema também traz dicas para você preparar o seu espaço para receber os bichinhos: proteja janelas e portões; garanta ambiente longe de umidade; lembre-se de água e ração próximos e crie um cantinho confortável e seguro para o pet. Em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato via WhatsApp nos seguintes números: (79) 98141-4814 para atendimento relacionado aos felinos e (79) 98172-7213, para atendimento relacionado aos caninos.

Foto: Arquivo Sema