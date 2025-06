Prefeitura de Aracaju disponibiliza Wi-Fi gratuito para a praia da Cinelândia

A Cinelândia, um dos pontos mais vibrantes da Orla da Atalaia, acaba de ganhar uma novidade que promete tornar a experiência de quem frequenta o espaço ainda melhor: Wi-Fi gratuito. A iniciativa é fruto da Prefeitura Municipal de Aracaju, através da parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju (Semde) e a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), por meio da Diretoria de Orlas e Parques.

Agora, quem vai à Cinelândia para praticar esportes como futevôlei, aproveitar o pôr do sol ou curtir um passeio com amigos poderá se conectar à internet de forma rápida e sem custo, ampliando as possibilidades de interação e compartilhamento nas redes.

O secretário da Semde, Dilermando Júnior, destaca que a implantação do Wi-Fi público reforça a estratégia da gestão municipal de promover a transformação digital na cidade. “A conectividade é um fator essencial para o desenvolvimento das cidades. Essa ação na Cinelândia faz parte de um movimento maior de transformação digital que estamos implementando em Aracaju, aproximando a tecnologia do cotidiano das pessoas e valorizando nossos espaços públicos”, afirma Dilermando.

A novidade foi bem recebida pelos empreendedores locais, que veem na conectividade um diferencial para atrair mais público. “Aqui na minha lanchonete eu já oferecia Wi-Fi para os clientes, mas agora, com a rede pública da prefeitura, a experiência fica ainda melhor. É mais um serviço que ajuda a tornar a Cinelândia um ponto de encontro cada vez mais atrativo”, diz Aislan Arri Moura, empresário que atua na região.

A iniciativa também beneficia as atividades esportivas realizadas no local, como as aulas de futevôlei, que reúnem dezenas de alunos diariamente. “Com o Wi-Fi público, podemos compartilhar nossos treinos, divulgar eventos e atrair mais praticantes. Além disso, os alunos e frequentadores ganham mais uma comodidade durante o tempo que passam aqui”, comenta Marcelo Moraes, professor de futevôlei que coordena uma escolinha na Cinelândia.

Com mais essa ação, a Prefeitura de Aracaju segue fortalecendo a infraestrutura digital da cidade e estimulando o uso qualificado dos espaços públicos, conectando cada vez mais moradores e visitantes.

