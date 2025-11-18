PREFEITURA DE ARACAJU DIVULGA AS LINHAS E HORÁRIOS DOS ÔNIBUS GRATUITOS E GELADINHOS PARA O FASC 2025

A Prefeitura de Aracaju divulgou os itinerários e horários das linhas especiais que estarão à disposição do público que pretende acompanhar o Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), entre os dias 20 e 23 de novembro.

Além de garantir o deslocamento até o evento, o serviço funcionará de forma gratuita e contará exclusivamente com ônibus climatizados, oferecendo mais conforto, regularidade e segurança para atender à demanda esperada durante todos os dias do festival.

A proposta para criação dessas linhas foi apresentada em 10 de outubro ao Consórcio do Transporte Metropolitano (CTM) pela presidente do colegiado e prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, sendo aprovada por unanimidade. No dia seguinte, a equipe técnica do consórcio apresentou o relatório de impacto financeiro e operacional, confirmando a viabilidade da iniciativa. Com isso, a prefeita anunciou que todo o transporte especial voltado ao Fasc será gratuito e operado com ônibus climatizados, os conhecidos ‘geladinhos’.

“Garantimos as linhas especiais e agora confirmamos que os trajetos serão gratuitos. Não faz sentido criar acesso e colocar barreira no caminho. Cultura é direito, e o direito precisa ser garantido de forma completa. E quando falamos do FASC, estamos falando de muito mais do que um evento. O Festival de Artes de São Cristóvão é um patrimônio cultural do nosso estado e também impacta diretamente a nossa capital. Aracaju sente esse movimento, porque o festival aquece a economia criativa, fortalece o turismo, impulsiona o comércio e gera oportunidades para muita gente. É cultura, mas também é desenvolvimento regional e identidade popular”, afirmou a prefeita.

Com horários variados de acordo com os dias do evento, os ônibus das linhas especiais sairão dos seguintes endereços: Avenida José Carlos Silva (Lateral do Terminal DIA); Avenida Mamede Paes Mendonça (em frente à Rodoviária Velha); E Rua Juiz Moacir Sobral (Próximo ao Terminal da Atalaia). Nos dias 20 e 21, as partidas ocorrem às 18h, 19h, 20h e 21h. Já nos dias 22 e 23, os ônibus circularão em novos horários, iniciando às 12h e prosseguindo 14h, 16h, 18h, 19h30 e 20h30. Em todos os trajetos, o retorno para Aracaju será realizado a partir da Rua Vinte e Quatro, em São Cristóvão, com saídas às 0h, 1h, 2h e 3h da manhã.

As linhas especiais terão pontos de parada estratégicos, incluindo os terminais Zona Oeste e Campus, além do Pórtico de São Cristóvão, facilitando o deslocamento dos participantes até o centro histórico da cidade, onde acontece o festival. Todas as viagens seguirão o mesmo trajeto no percurso de ida e volta, com partidas pontuais nos horários definidos.

Itinerários

Dias 20 e 21/11/2025

ATALAIA

Horários de partida: 18h • 19h • 20h • 21h

Roteiro:Rua Juiz Moacir Sobral → Rótula → Av. Antônio Alves → Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes → Av. Murilo Dantas → Av. Dr. José Thomaz D’Ávila Nabuco → Av. José Carlos Silva → Viaduto Marcelo Déda → Av. Presidente Tancredo Neves → Av. Marechal Rondon → Av. Gov. Marcelo Déda Chagas → Rodovia João Bebe Água → Av. Paulo Barreto de Menezes → Rodovia João Bebe Água → Rua Vinte e Quatro de Outubro.

Paradas: Praça do Jornalista Orlando Dantas (Augusto Franco) • Lateral Terminal Zona Oeste • Lateral Terminal Campus • Ponto Entrada do Eduardo Gomes • Pórtico de São Cristóvão.

Retorno: Rua Vinte e Quatro – 00h • 01h • 02h • 03h

DIA

Horários de partida: 18h • 19h • 20h • 21h

Roteiro:Av. José Carlos Silva (Lateral do Terminal DIA) → Av. Adélia Franco → Av. Hermes Fontes → Av. Pedro Calazans → Rua Boquim → Av. Gonçalo Rollemberg → Av. Barão de Maruim → Av. Des. Maynard → Av. Dr. José da Silva Ribeiro Filho → Av. Marechal Rondon → Av. Gov. Marcelo Déda Chagas → Rodovia João Bebe Água → Av. Paulo Barreto de Menezes → Rodovia João Bebe Água → Rua Vinte e Quatro de Outubro.

Paradas: Praça da Bandeira • Lateral Terminal Campus • Ponto Entrada do Eduardo Gomes • Pórtico de São Cristóvão.

Retorno: Rua Vinte e Quatro – 00h • 01h • 02h • 03h

CENTRO

Horários de partida: 18h • 19h • 20h • 21h

Roteiro: Av. Mamede Paes Mendonça (em frente à Rodoviária Velha) → Av. Sete de Setembro → Av. Gentil Tavares → Rua São Cristóvão → Rua Santa Catarina → Rua Maximiliano Geraldo de Oliveira → Rua Paraíba → Av. Osvaldo Aranha → Av. Presidente Tancredo Neves → Av. Marechal Rondon → Av. Gov. Marcelo Déda Chagas → Rodovia João Bebe Água → Av. Paulo Barreto de Menezes → Rodovia João Bebe Água → Rua Vinte e Quatro de Outubro.

Paradas: Praça do Siqueira Campos • Lateral Terminal Zona Oeste • Lateral Terminal Campus • Ponto Entrada do Eduardo Gomes • Pórtico de São Cristóvão.

Retorno: Rua Vinte e Quatro – 00h • 01h • 02h • 03h

Dias 22 e 23/11/2025

ATALAIA

Horários de partida: 12h • 14h • 16h • 18h • 19h30 • 20h30

Roteiro: Rua Juiz Moacir Sobral → Rótula → Av. Antônio Alves → Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes → Av. Murilo Dantas → Av. Dr. José Thomaz D’Ávila Nabuco → Av. José Carlos Silva → Viaduto Marcelo Déda → Av. Presidente Tancredo Neves → Av. Marechal Rondon → Av. Gov. Marcelo Déda Chagas → Rodovia João Bebe Água → Av. Paulo Barreto de Menezes → Rodovia João Bebe Água → Rua Vinte e Quatro de Outubro.

Paradas: Praça do Jornalista Orlando Dantas (Augusto Franco) • Lateral Terminal Zona Oeste • Lateral Terminal Campus • Ponto Entrada do Eduardo Gomes • Pórtico de São Cristóvão.

Retorno: Rua Vinte e Quatro – 00h • 01h • 02h • 03h

DIA

Horários de partida: 12h • 14h • 16h • 18h • 19h30 • 20h30

Roteiro: Av. José Carlos Silva (Lateral do Terminal DIA) → Av. Adélia Franco → Av. Hermes Fontes → Av. Pedro Calazans → Rua Boquim → Av. Gonçalo Rollemberg → Av. Barão de Maruim → Av. Des. Maynard → Av. Dr. José da Silva Ribeiro Filho → Av. Marechal Rondon → Av. Gov. Marcelo Déda Chagas → Rodovia João Bebe Água → Av. Paulo Barreto de Menezes → Rodovia João Bebe Água → Rua Vinte e Quatro de Outubro.

Paradas: Praça da Bandeira • Lateral Terminal Campus • Ponto Entrada do Eduardo Gomes • Pórtico de São Cristóvão.

Retorno: Rua Vinte e Quatro – 00h • 01h • 02h • 03h

CENTRO

Horários de partida: 12h • 14h • 16h • 18h • 19h30 • 20h30

Roteiro: Av. Mamede Paes Mendonça (em frente à Rodoviária Velha) → Av. Sete de Setembro → Av. Gentil Tavares → Rua São Cristóvão → Rua Santa Catarina → Rua Maximiliano Geraldo de Oliveira → Rua Paraíba → Av. Osvaldo Aranha → Av. Presidente Tancredo Neves → Av. Marechal Rondon → Av. Gov. Marcelo Déda Chagas → Rodovia João Bebe Água → Av. Paulo Barreto de Menezes → Rodovia João Bebe Água → Rua Vinte e Quatro de Outubro.

Paradas: Praça do Siqueira Campos • Lateral Terminal Zona Oeste • Lateral Terminal Campus • Ponto Entrada do Eduardo Gomes • Pórtico de São Cristóvão.

Retorno: Rua Vinte e Quatro – 00h • 01h • 02h • 03h.

AAN – Foto: Ronald Almeida/Secom PMA