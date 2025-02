PREFEITURA DE ARACAJU E BID AVANÇAM EM DISCUSSÕES SOBRE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CAPITAL

A Prefeitura de Aracaju avançou nas tratativas para a requalificação do Centro Histórico da cidade em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Em reunião realizada nesta quinta-feira, 13, no Centro Administrativo, representantes da prefeitura e do BID discutiram os próximos passos para viabilizar o financiamento necessário ao projeto. O encontro deu continuidade às discussões iniciadas na quarta-feira, 12, quando o BID apresentou projetos de aprimoramento essenciais para que a prefeitura avance na captação de novos recursos.

Na reunião, ficou definido que a prefeitura de Aracaju, por meio do Corpo Técnico formado por representantes das secretarias de Planejamento, Orçamento e Gestão, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Inovação e das empresas de Serviços Urbanos das Empresas de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), vai realizar uma força tarefa para reunir a documentação e os dados necessários para a formalização de uma nova proposta de Carta Consulta. Será um trabalho integrado que vai atuar em todos os eixos que envolvem a requalificação do Centro Histórico de Aracaju.

O vice-prefeito e secretário de Comunicação Ricardo Marques destacou que a prefeitura de Aracaju está atenta ao que precisa para a aquisição de um novo financiamento. “Nós vamos atuar em vários eixos para resolver tudo que foi solicitado. Esse será um trabalho coletivo, que envolve estudos detalhados de cada secretaria para entender como atuar em cada frente e qual será o custo dessas intervenções. Seguiremos com esse levantamento técnico para que possamos apresentar uma solução definitiva que contemple todas as exigências e determinações feitas pelo BID, garantindo que o projeto avance e possamos concretizar essa importante transformação para a população aracajuana”, afirmou.

Ricardo Marques também reforçou que a requalificação do Centro de Aracaju faz parte de um conjunto de obras estruturantes que estão sendo planejadas para modernizar e valorizar a cidade. “A atual gestão tem um compromisso de melhorar a vida dos moradores de Aracaju em todas as esferas e a reforma do Centro da Cidade vai viabilizar benefícios sociais, econômicos, de mobilidade, culturais e turísticos, impactando positivamente toda a cidade, já que todos nós, de alguma forma, somos usuários do Centro”, finalizou.

Carta Consulta

Entre as intervenções sugeridas para a ressignificação do Centro Histórico de Aracaju estão programas de arborização, a realização de um censo para identificar a população residente e os usuários da região, além da revitalização de estruturas antigas, como o antigo prédio do INSS e do Palácio Inácio Barbosa. Também foi proposta a integração do Centro à Orla de Atalaia.

A apresentação faz parte da construção da Carta Consulta – documento que descreve os custos e ações previstos para a execução de projetos que serão contratados com recursos externos –, elaborada pela Prefeitura e pelo BID. Na Carta, está sendo levada em consideração esse olhar atento e humano da prefeita Emília Corrêa para o Centro Histórico de Aracaju, como também outros projetos da nossa gestora, voltados para a mobilidade urbana, para o saneamento, construção de creches e para a reestruturação dos canais da capital.

Texto e foto AAN