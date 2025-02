PREFEITURA DE ARACAJU E BID DISCUTEM AJUSTES E EVOLUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA REGIÃO OESTE

Dando continuidade às reuniões da missão para acompanhamento do Programa de Requalificação Urbana da Região Oeste de Aracaju, representantes da Prefeitura e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), se reuniram nesta quarta-feira, 12, para tratar sobre ajustes e evolução das obras que integram o programa.

O encontro aconteceu durante todo o dia no Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos.

O secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracaju, Thyago Silva, falou sobre a importância do monitoramento efetivo do programa. “As obras em execução foram iniciadas pela gestão anterior, e agora temos a responsabilidade de concluí-las e entregá-las à população. Elas serão finalizadas, porém algumas, como a Perimetral Oeste e o Parque da Sementeira, não passaram pelo nosso crivo na fase de construção. Nosso objetivo é ajustar e otimizar esses projetos para que a população perceba, de fato, a transformação que essas obras devem proporcionar. Algumas correções são necessárias, e já conversamos com o banco, que está flexibilizando essa possibilidade”, informou.

De acordo com o coordenador-geral do Programa de Requalificação Urbana da Região Oeste de Aracaju, Lucas Argôlo, essas missões de monitoramento são essenciais para avaliar o andamento do projeto e garantir que o banco tenha uma visão clara de sua evolução, incluindo aspectos como contratações, investimentos e o impacto social, que é uma prioridade para o BID. “Nesses encontros, a gente solidifica as intenções com o banco, integra a nova administração do município ao processo de execução e avaliação e alinha todos os envolvidos, visando sempre proporcionar a melhor qualidade de vida para a população”, disse o gestor.

“Na reunião desta manhã, discutimos pontos essenciais sobre a Avenida Perimetral, avaliando o progresso da obra e os ajustes necessários. Já à tarde, focamos no Conjunto Habitacional Conselheiro Carlos Pinna de Assis, no bairro Lamarão, identificando melhorias a serem feitas para assegurar uma entrega de qualidade aos moradores”, concluiu Lucas Argôlo.

Foto: Karla Tavares/PMA