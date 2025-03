PMA e Fecomércio firmam parceria para fomentar o turismo em Aracaju

Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE), Marcos Andrade, nesta quinta-feira (06), assinaram um termo de fomento.

A parceria estratégica, que será coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), vai possibilitar a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju durante o ano de 2025.

De acordo com a prefeita Emília Corrêa, o compromisso firmado com a Fecomércio tem uma importância imensurável para o município de Aracaju. “Com certeza, avançaremos ainda mais rápido no turismo. Essa parceria vai impulsionar, acelerar e projetar Aracaju para todo o Brasil e o mundo, que é o nosso objetivo. O turismo gera renda e emprego, e essa união de forças permitirá um progresso ainda mais ágil para alcançarmos nossas metas”, salientou.

O presidente da Fecomércio-SE, Marcos Andrade, destacou que o objetivo é consolidar Aracaju como um destino ainda mais atrativo. “É uma parceria que nos orgulha e reforça o potencial das nossas ações. Hoje, apresentamos nossa programação em conjunto com a prefeitura, que inclui a ocupação das praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Tamandaré com projetos como Bem-vindo ao País do Forró, São João na Praça, Semana S e Natal Iluminado. Além disso, sediaremos feiras importantes como Aquipesc e Innovation Day, eventos que acontecerão este ano com o apoio da prefeitura”, informou.

“É uma alegria sermos instrumentos dessas parcerias que abrirão portas para nossa cidade. É assim que criamos oportunidades e fortalecemos a autonomia. Estamos no mês da mulher e essa parceria com certeza vai contemplar muitas delas, especialmente aquelas que vivem em ciclos de violência. Para elas, o empreendedorismo pode ser a chave para conquistar liberdade e romper esse ciclo. Essa parceria só vem para fortalecer”, acrescentou a prefeita Emília.

Segundo o secretário da Setur Aracaju, Fábio Andrade, a parceria permitirá a realização de uma programação diversificada ao longo de 2025 voltada para o turismo. “Essa colaboração permitirá nossa participação em grandes feiras e eventos, como a Feast Tour, a Abav Expo e muitas outras. Além disso, garantirá a presença permanente da nossa cultura em Aracaju, para que qualquer turista, seja a trabalho ou lazer, tenha a oportunidade de conhecê-la em diversos pontos da cidade”, destacou, elencando ações estratégicas em locais como o Farol da Farolândia e o Mirante da 13 de Julho, além de iniciativas de capacitação na feira da Praça Tobias Barreto e ações culturais no bairro Industrial e na Orla Pôr do Sol.

