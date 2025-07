Prefeitura de Aracaju e UFS promovem o I Fórum de Futebol Feminino

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), promove o I Fórum de Futebol Feminino, entre os dias 24 e 27 de julho. O evento contará com palestras da primeira treinadora campeã da Libertadores da América Feminina, Lindsay Camila, e uma das pioneiras da Seleção Brasileira nas Olimpíadas, Mariléia dos Santos, conhecida como Michael Jackson. A abertura da programação será no Delmar Hotel Aracaju, dia 24 de julho, às 8h.

Com o tema “Realidades e Possibilidades”, um dos objetivos da 1ª edição do fórum é debater os avanços do futebol feminino no cenário nacional. O público-alvo são profissionais e estudantes de educação física, além de pessoas envolvidas e interessadas no futebol feminino. A programação vai contar com outras palestrantes de renome nacional e mulheres que colaboram com o crescimento da modalidade em Sergipe. A inscrição é gratuita para os quatro dias de atividades na capital sergipana.

Para o secretário da Sejesp, professor Aquiles Silveira, o evento será uma grande oportunidade para agregar conhecimento, trocar experiência e discutir maneiras de elevar o futebol feminino na capital.

“Desde o primeiro dia que assumimos a pasta do esporte em Aracaju, criamos um departamento que cuida apenas do esporte feminino, e o futebol é o nosso carro-chefe. Por isso, estamos com uma série de ações para promover a modalidade em nosso município e dar novas oportunidades para as jovens jogadoras de Aracaju. Trata-se, portanto, de uma reparação histórica determinada pela primeira mulher prefeita de Aracaju, Emília Corrêa”, salientou o secretário.

Ao longo dos quatro dias de atividade, haverá uma programação extensa de debates com a participação de duas pesquisadoras que são referências neste tema no Brasil. A professora Dra líder do grupo de Estudos e Pesquisas Aplicadas do ao Futebol, Vanessa Menezes (UEM-PR) e a professora Dra e Coordenadora dos projetos de extensão na área do Futebol Feminino e do Futsal Feminino, Júlia Barreira (UNICAMP) vão apresentar estudos de caso sobre os desafios enfrentados pelas atletas em diversas regiões do país.

“Claro, que também vamos abrir espaço para as mulheres que carregam a modalidade com muito afinco em nossa cidade. Treinadoras e pesquisadoras vão compartilhar experiências e apresentar propostas que visam o crescimento do futebol feminino em todo o estado de Sergipe”, pontuou Aquiles Silveira.

A programação ainda terá no sábado, dia 26, uma vivência prática no campo de futebol da UFS, onde atletas, convidadas e participantes trocarão experiências em uma manhã de integração, treino e celebração do esporte feminino. No dia seguinte, está programada uma visita técnica ao estádio Adolfo Rollemberg e aos campos de futebol do Porto D’Antas e do Parque da Sementeira. Nestes dois dias, a técnica Lindsay Camila estará supervisionando as atividades.

Programa ‘Elas no Futebol’

No primeiro dia do fórum, haverá o lançamento oficial do programa ‘E.L.A.S – Esperança, Luta, Alegria e Sonho. Futebol Feminino’, uma iniciativa que vai beneficiar 150 meninas da capital sergipana com atividades esportivas, acompanhamento técnico e pedagógico, sendo que nesta primeira fase irá contemplar três bairros da capital: Porto Dantas, Bairro Industrial e Coqueiral, em seguida expandindo para outros bairros. Trata-se da parceria entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Sejesp e o Departamento de Educação Física da UFS com objetivo de fortalecer o desenvolvimento do esporte, da pesquisa e da inclusão para iniciantes e atletas amadoras.

A lenda Mariléia dos Santos, a Michael Jackson do Brasil

Nascida no Rio de Janeiro, Mariléia ficou conhecida como Michael Jackson e se tornou a primeira brasileira a atuar profissionalmente na Europa. Ela foi uma das pioneiras do esporte no país, com destaque na Seleção Brasileira nos anos 1980 e 1990. Mariléia fez parte da primeira equipe da Seleção, em 1988, e da estreia do Brasil nas Olimpíadas, em 1996.

A atleta se aposentou em 2009, aos 46 anos. Fora dos campos, fez parte do Conselho de Craques da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e atualmente, aos 60 anos é diretora de políticas públicas do Ministério do Esporte e dá palestras em todo o Brasil.

A trajetória de Lindsay Camila

Lindsay construiu carreira como jogadora antes de se tornar a primeira treinadora a levar o título da Libertadoras da América pela equipe da Ferroviária, em 2020. Também trabalhou como auxiliar técnica nas categorias de base da Seleção Brasileira, onde foi campeã da Conmebol Sub-17. Comandou diversos clubes do Brasil e recentemente teve uma experiência internacional na equipe da Ittihad da Arábia Saudita. Em Aracaju, ela vai dividir a experiência de quase duas décadas como treinadora.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela página oficial da Sejesp no Instagram. As vagas são limitadas.

Foto: Laura Zago – CBF