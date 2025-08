PREFEITURA DE ARACAJU EMITE BOLETIM SOBRE CHUVAS E REGISTRA  120,3 MM NO BAIRRO FAROLÂNDIA NO SÁBADO

A Prefeitura de Aracaju, por meio do Comitê Operacional (COA), divulgou neste sábado, 2, um boletim sobre o monitoramento e o atendimento de ocorrências provocadas pelas chuvas registradas nas últimas 24 horas na capital. De acordo com a Defesa Civil municipal, o alerta para chuvas de intensidade moderada a forte segue vigente até o próximo domingo, 3. A previsão também indica a possibilidade de ventos fortes ao longo dos próximos dias.

O COA mantém atuação integrada com diversos órgãos municipais, a exemplo da Defesa Civil de Aracaju, da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), além das secretarias municipais do Meio Ambiente (Sema) e da Família e da Assistência Social (Semfas).

Segundo dados atualizados às 11h35 deste sábado, a Defesa Civil registrou um acumulado de 120,3 mm de chuvas nas últimas 24 horas no bairro Farolândia. Já a maior rajada de vento, com velocidade de 44 km/h, foi medida nas proximidades do bairro Aeroporto. As precipitações começaram por volta das 16h da sexta-feira, 1º, e ocorreram de forma contínua, com intensidade moderada em toda a capital.

Apesar do volume expressivo, sobretudo na zona sul, a distribuição das chuvas ao longo do dia contribuiu para a baixa demanda de atendimentos pelo número de emergência 199 da Defesa Civil. Cinco ocorrências foram registradas durante o período. Entre elas, um caso de alagamento, dois de risco de colapso estrutural, um de risco de queda de árvore e um registro classificado como outros.

Mesmo com as chuvas, a Emurb deu continuidade a serviços operacionais e de obras, respeitando os limites impostos pelo mau tempo. Pela manhã, a construção de rampas de acessibilidade ao lado do Terminal do Centro precisou ser interrompida. Equipes atuaram ainda na limpeza e desobstrução de drenagem na rua Colômbia com a rua José Pereira de Oliveira, no bairro Novo Paraíso; e na rua Corretor Otoniel com a travessa Otoniel, no bairro Santos Dumont.

As equipes da Emsurb atuaram em ocorrências relacionadas à queda de árvores nos bairros Coroa do Meio, Jardins, Cirurgia, Jabotiana e na Avenida Melício Machado. Os funcionários da empresa também estão mobilizados em alguns desses locais para a remoção de galhos, troncos e a limpeza das vias. Outra equipe de agentes esteve no bairro Atalaia, na Avenida Paulo Barreto de Menezes, para atender a uma situação de alagamento, com a desobstrução de bueiros.

Paralelamente, a Emsurb cumpre o cronograma diário de serviços (roçagem, limpeza de canais, coleta domiciliar etc.) e mantém as equipes operacionais atentas para minimizar possíveis impactos das chuvas na capital.

Nas ocorrências envolvendo queda de árvores, a SMTT atuou na organização do trânsito e segue com o monitoramento das vias. A Semfas também permanece em alerta para eventuais acionamentos, mas, até o momento, não houve registros de chamadas relacionadas a famílias desabrigadas.

