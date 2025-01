Prefeitura de Aracaju emite nota de pesar pelo falecimento do ex-vereador Evando Franca

A prefeita Emília Corrêa emitiu nota de pesar pelo falecimento do ex-vereador por Aracaju, Evando Franca, 73 anos, ocorrido nesta terça-feira (14), e se solidariza com familiares e amigos.

“Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Evando, um homem público incansável na luta por uma Aracaju melhor. Sou testemunha da sua trajetória política, marcada pelo diálogo e pelo respeito, deixa um grande legado”, afirmou a prefeita Emília ao recordar a trajetória do ex-vereador por sete mandatos.