Prefeitura de Aracaju empossa mais 14 professores aprovados no último concurso do magistério

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), empossou mais 14 professores aprovados no último concurso realizado pela Semed. A solenidade aconteceu nesta terça-feira, 23, no Espaço de Convivência da pasta e foi conduzida pelos profissionais do Departamento de Gestão de Pessoal (DGP). Na ocasião, os docentes assinaram o termo de posse e o memorando de lotação, por meio do qual é definida a unidade de ensino em que vão lecionar.

Com essa nomeação, chega a 179 o número de novos profissionais compondo o quadro do magistério municipal desde 12 de maio, quando o resultado do concurso foi homologado. De acordo com Karl Roney, coordenador de Recrutamento e Seleção da Semed, os 14 professores já assumem as atividades hoje, quando serão direcionados às escolas, para conhecê-las e serem apresentados ao corpo diretivo, demais docentes e alunos. “Nesta quarta e quinta, 24 e 25, eles passarão pelo Curso de Formação Inicial, momento em que eles serão instruídos acerca das diretrizes administrativas e pedagógicas da rede pública de Aracaju. Na sexta-feira, 26, os profissionais já assumem a regência das salas nas respectivas unidades escolares”, detalhou.

Segundo a diretora do Departamento de Educação Básica (DEB) da Semed, Osvaldina Ribeiro, os professores recém-nomeados contribuirão para fortalecer as práticas de ensino nas unidades. “São pessoas qualificadas que passaram por um crivo de avaliação muito criteriosa, e isso só vai fortalecer as nossas ações pedagógicas nas escolas. É um momento muito aguardado, e a rede os recebe com muita alegria, para que eles possam fazer parte desse grupo seleto, que são os profissionais da rede municipal que trabalham tão bem nas nossas escolas”, ressaltou Osvaldina Ribeiro.

Nomeado para ensinar História, Fagner Araújo vai trabalhar na EMEF Dr. Carvalho Neto. Para ele, a oficialização do seu nome no magistério de Aracaju representa algo muito significativo na sua carreira como professor. Fagner elogiou ainda a rapidez do processo. “Para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui nesta solenidade. É a realização de um sonho tomar posse no município de Aracaju. Estou com muita expectativa para iniciar os trabalhos. Fui chamado até antes do que eu esperava, estou feliz com essa convocação e desejo fazer um excelente trabalho no ensino de História na escola em que fui lotado”, afirmou.

Empossada na área de Pedagogia e lotada na EMEF Santa Rita de Cássia, a professora Viviane Dantas vai lecionar para crianças do 1º ano. Ela parabenizou a prefeitura, por meio da Semed, pela recepção e atendimento aos novos servidores. A pedagoga também demonstrou sua satisfação em compor o quadro da rede pública municipal. “Do processo inicial, desde a realização do concurso público até a convocação, a recepção foi maravilhosa. Foi rápido e com a orientação perfeita de todos os profissionais que estavam envolvidos. Espero contribuir o máximo possível em sala de aula, para que os alunos e alunas que eu vou dar aula tenham um processo de ensino-aprendizagem de ludicidade e harmonia com todos”, disse.

Dos professores empossados, cinco são para a área de Pedagogia; um para lecionar História; um para Arte; um para Matemática; um para Língua Portuguesa; dois para Educação Física; dois para Geografia; e um para Ciências.

Foto: Ascom / Semed