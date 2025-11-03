Prefeitura de Aracaju empossa mais nove professores aprovados no concurso do magistério

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), empossou mais nove professores aprovados no concurso do magistério. A cerimônia ocorreu nesta segunda, 03, e foi conduzida pela equipe do Departamento de Gestão Pessoal da Educação. Na ocasião, os docentes assinaram o termo de posse e o memorando de lotação, por meio do qual é definida a unidade de ensino onde vão lecionar.

O novo chamamento se baseou em critérios que visam suprir as principais demandas da rede pública de ensino de Aracaju. Os profissionais efetivos vão ministrar aulas em diversas disciplinas. Quatro foram chamados para a área de Pedagogia; um para Ciências; um para Língua Inglesa; um para Matemática; e dois para Educação Física.

De acordo com a diretora do Departamento de Educação Básica da Secretaria da Educação, Osvaldina Ribeiro, os concursados chegaram para fortalecer o quadro do magistério municipal e ampliar as ações na rede. “É com muita alegria que recebemos mais um grupo de professores. Eles vêm justamente para atender a demanda da rede, que é dinâmica, e há uma necessidade constante de reposição de mão de obra qualificada. Eles vão atender tanto em Pedagogia como também por área, o que vai subsidiar as nossas ações pedagógicas das escolas. Essas posses vão refletir em bons resultados”, destacou Osvaldina Ribeiro.

Para a Secretária da Educação de Aracaju, Edna Amorim, as novas posses serão essenciais para colocar em prática os projetos pedagógicos da rede de Aracaju. “Nos deixa otimistas a chegada de mais profissionais para compor a equipe docente do município. Eles representam reforços importantes para implementarmos nossas propostas educacionais. Esses professores são muito bem-vindos e, com certeza, contribuirão de forma efetiva no processo de aprendizagem dos nossos alunos”, disse.

Empossados

Na tarde de hoje, os profissionais serão direcionados às escolas em que foram lotados, para conhecê-las e serem apresentados ao corpo diretivo, demais docentes e alunos. Nesta terça-feira, 04, eles já assumem as funções em sala de aula.

Lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) José Conrado de Araújo, onde vai ministrar aulas de Ciências, Fernanda Mercês expressou sua alegria pela oficialização do seu nome no quadro municipal. A professora ainda elogiou o atendimento na secretaria e a celeridade que envolveu todo o processo. “Sou de Salvador (BA), e estou muito feliz com essa convocação, que saiu até antes do esperado. É uma vitória não só para mim assumir o cargo público aqui em Aracaju, como também para todos os meus familiares”, afirmou.

Designado para atuar na EMEF Olga Benário, o pedagogo José Carlos Santana falou do seu compromisso em contribuir significativamente por meio de um trabalho qualificado. “Como pessoa preta, fruto de políticas públicas, cheguei até aqui como cotista, sou fruto desse processo de acreditar na educação pública de qualidade e pretendo dar o meu melhor aqui no Município de Aracaju. Foi pra isso que eu consegui. Estou muito feliz e, com certeza, a minha comunidade e a minha família, também fazem parte dessa conquista”, disse.

Com 425 aprovados e cadastro reserva no último concurso do magistério, 200 profissionais já foram convocados desde maio, quando o concurso foi homologado. Até agora, 189 tomaram posse.

Foto: Mylena Santos/Ascom Semed