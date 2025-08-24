Prefeitura de Aracaju encerra primeira edição do Tamo Junto Aracaju no Lamarão

Depois de um dia inteiro de portas abertas, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Sérgio Francisco da Silva, no Lamarão, se despediu da primeira edição do “Tamo Junto Aracaju: Prefeitura nos Bairros” ao fim da tarde deste sábado, 23. Palco da oferta e celebração dos serviços públicos, a escola se encheu de gente e de vida com uma programação dedicada à reafirmação dos direitos básicos fundamentais dos cidadãos, protagonistas do projeto.

Com os mais de 70 serviços e ações oferecidos ao povo, o “Tamo Junto Aracaju” já se consolida como um projeto transformador da nova gestão, e deixa saudade até em quem tem a certeza de que ele vai, a cada mês, acontecer de novo. Prova disso é a prefeita Emília Corrêa, que retornou ao Lamarão no período da tarde para acompanhar a continuidade à programação.

Diretora da escola que recebeu o projeto, Tanielly Farias participou dos bastidores e refletiu sobre a mobilização e impacto do bairro em torno do mais novo projeto da prefeitura. “Estamos muito felizes em ter sido contemplados para ser a primeira escola a receber um projeto tão significativo para a comunidade. Todo o bairro ficou muito empolgado, feliz e ansioso para utilizar os serviços. As próprias crianças da escola ficavam perguntando durante a semana, esperando esse momento muito necessário e pertinente ao Lamarão”, disse.

Os serviços de saúde estiveram entre os mais procurados pela população. Antes mesmo de os portões abrirem, a distribuição de senhas para atendimento já acontecia. Dalvina Melo, de 66 anos, deu prioridade ao exame para verificar a glicemia. “É muito importante essa disponibilidade que tá acontecendo hoje, porque nas unidades às vezes demora para agendar ou nós não conseguimos ir”, relatou.

Mas os pets também tiveram vez na fila. Mirian Santos, tutora da cadela Luma, elogiou o cuidado do projeto com os animais ao ofertarem vacinação para além dos humanos. “Eu não iria vacinar Luma, porque o preço da vacina hoje em dia é muito caro. Então eu agradeço pelo pessoal da prefeitura por trazerem o serviço. Fico muito feliz e ela também, como vocês podem ver”, brincou.

Débora Leite, secretária municipal da Saúde, contou que 40 profissionais foram mobilizados para a vacinação, controle de zoonoses, exames de lâmina, sinais vitais, atendimento odontológico, de prevenção, dentre outros serviços fundamentais à saúde. “Toda a secretaria se mobilizou para estar aqui hoje junto com as outras secretarias. É um momento em que a gente acolhe a população e também unifica os serviços. Viemos com muita alegria porque, realmente, estamos juntos”, falou, em nome de toda a equipe.

O atendimento pela Fundação Municipal de Formação Para o Trabalho (Fundat) também gerou altas expectativas. Ana Ilsa Teixeira acordou às 5h30 da manhã para ir em busca da sua Carteira de Identidade Nacional (CIN). “Se não fosse essa ação nessa escola eu teria que fazer uma correria muito maior de conseguir alguém para poder agendar no computador. Aqui eu aproveito para tirar identidade e as minhas crianças também estão aqui brincando e se divertindo”, disse.

Já Thayana Gonçalves foi buscar uma oportunidade de trabalho. Ela conseguiu realizar, na própria escola, uma entrevista de emprego com a BTS, empresa que tem parceria com a Fundat e a Emsurb, e escolheu o dia D da Prefeitura para fazer uma pré-seleção entre os moradores do Lamarão. “Essa oportunidade e essa orientação sobre o emprego é a melhor possível. Muito feliz e grata”, afirmou Thayana.

Na Educação, salas de um corredor inteiro foram preenchidas por atividades que empolgaram os estudantes da rede municipal e também os seus pais e familiares. Um dos destaques foi o curta-metragem ‘O Lamarão’, com direção de Lúcio Gregório, que foi prestigiar a exibição ao lado da equipe de produção.

“Eu gostei muito de ter essa oportunidade. Consegui reunir uma equipe de 15 pessoas para realizar o projeto e ainda assim foi pouco, porque para uma animação exige muito trabalho. Hoje é gratificante trazer representatividade para o Lamarão em ações como esta e ver crianças, adolescentes e até idosos se verem na tela e ver a rotina deles, o dia a dia deles, com outra perspectiva”, pontuou Lúcio Gregório.

Representatividade foi o caso de Ana Beatriz Maurício, de 13 anos, que assistiu o curta do início ao fim. “Eu achei genial existir uma animação que fala sobre o Lamarão. Tem toda aquela representatividade, com direito a emoção, suspense e tudo mais”, disse. “Um dia único”, definiu a secretária municipal da Educação, Edna Amorim, ao ver de perto as ações se concretizarem e impactarem as pessoas.

Ivanildes Santos, dona de casa, ficou surpresa com a exposição de equipamentos de videomonitoramento da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb). Aos 58 anos, foi a primeira vez depois da infância que ela interagiu com um videogame que simulava as atividades do Centro de Controle de Operações (CCO), incluindo os drones de tecnologia termal para mapeamento das ruas. “Eu não sabia que de tão longe esses equipamentos eram capazes de identificar buracos pela cidade e agora eu tô surpresa com essa tecnologia. Vai ser muito bom para a população”, comemorou.

As crianças estiveram em peso na escola que viram, orgulhosamente, ser preparada ao longo dos dias para o “Tamo Junto Aracaju”. Kaio Gabriel Santos, de 11 anos, e os amigos Juan Santos e William Bryan, de 10 anos, assistiram vidrados à apresentação colorida e impactante do Grupo Cones de Teatro. “Eu estou achando o evento lindo, isso é uma coisa para se guardar pra vida, porque é um momento de se viver junto com as pessoas, conhecer pessoas novas, e eu tô achando isso o máximo”, disse o menino.

“Num evento desse, onde a gente tem toda a comunidade centralizada, o alcance é muito maior e a resposta é muito efetiva. As crianças que participam já querem ser agentes mirins de trânsito”, relatou o coordenador do grupo, Franklin Ferreira, na ação da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

Os secretários e presidentes das pastas e órgãos municipais participaram ativamente das ações junto à população. Para Simone Valadares, secretária municipal da Família e da Assistência Social, “é gratificante ver a população acessando o Cadastro Único, os benefícios sociais como auxílio-moradia, e tendo também orientações sobre violência contra a mulher. Antônio Luiz, secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, destacou a inclusão. “O Tamo Junto Aracaju também é importante e acessível para a comunidade de pessoas com deficiência aqui do Lamarão, um bairro muito precisado de políticas públicas, porque houve uma herança muito ruim de várias gestões anteriores”.

A próxima edição do Tamo Junto Aracaju está prevista para o dia 20 de setembro, no bairro Industrial.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA