PMA entrega praça construída com recursos destinados pela deputada Katarina

A capital sergipana celebrou hoje a inauguração da Praça Laudelino Graciliano Mateus, localizada no bairro Coroa do Meio. A obra recebeu a destinação de R$ 2,4 milhões em emendas destinadas pela deputada federal Delegada Katarina, que participou do ato de entrega realizado pela Prefeitura de Aracaju.

A nova praça, situada entre a avenida Santos Dumont e a rua Tenente Edivaldo L. Santos, abrange uma área de 5.870 metros quadrados. O espaço foi projetado para oferecer diversas opções de lazer e bem-estar à comunidade, incluindo academia de ginástica ao ar livre, passeios em concreto, parque infantil, bancos e mesas em concreto, além de iluminação em LED.

Durante a inauguração, a prefeita Emília Corrêa ressaltou a importância do projeto. “A construção dessa praça representa mais qualidade de vida e bem-estar para a população. Espaços como esses são fundamentais nas cidades, por isso eu agradeço à deputada Katarina”, salientou a gestora.

A deputada Delegada Katarina expressou sua satisfação em contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos aracajuanos. “Destinar recursos para um projeto e vê-lo se tornar realidade é muito gratificante. Sobretudo quando ele atende ao meu compromisso com o desenvolvimento de Aracaju e de Sergipe. Tenho certeza de que o valor que destinei será multiplicado a cada momento de convivência, lazer e qualidade de vida que aqui acontecerão”, destacou.

A praça possui um espaço em homenagem a Maria Feliciana, que nasceu em Amparo do São Francisco, interior de Sergipe, e ganhou notoriedade na década de 1960 ao receber o título de “Rainha das Alturas” devido aos seus 2,25 metros de altura.

“Essa homenagem torna o projeto ainda mais especial, pois Maria Feliciana foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela percorreu diversas cidades se apresentando em circos e levando o nome do estado de Sergipe para todo o país, ajudando a tornar nosso estado cada vez mais conhecido”, salientou a parlamentar.

A inauguração da Praça Laudelino Geaciliano representa um marco na revitalização do bairro Coroa do Meio, proporcionando um espaço de convivência e lazer para os moradores e visitantes de Aracaju.

Texto e foto Tanuza Oliveira