Prefeitura de Aracaju fará transmissão ao vivo do Forró Caju 2025

Com a proposta de levar o clima dos festejos juninos para todos os cantos, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom), realizará a transmissão ao vivo do Forró Caju 2025, entre os dias 31 de maio e 29 de junho. A cobertura acontecerá diretamente do Estúdio Móvel, a partir das 20h, no canal oficial da Prefeitura de Aracaju no YouTube . Além dos shows, o público poderá acompanhar entrevistas com artistas, bastidores e interações especiais ao longo da programação.

Segundo o vice-prefeito e secretário da Comunicação Social, Ricardo Marques, o objetivo é democratizar o acesso ao evento e valorizar a cultura local. “O Forró Caju cresceu e vai até o povo em diversas regiões. Todos vão ter acesso e vão poder participar para manter a tradição, fortalecer a nossa cultura e aplaudir os nossos artistas sergipanos e nacionais também. A festa ficou ainda mais cultural e democrática. A transmissão ao vivo é mais um canal democrático, aberto para todos. Quem não conseguir ir, pode acompanhar tudo em tempo real. O Forró Caju é para toda a família. Como disse a prefeita Emília Corrêa, o melhor São João do mundo é aqui em Aracaju”, afirmou.

Para a secretária-adjunta da Comunicação de Aracaju, Gleice Queiroz, que coordena a frente de inovação na comunicação pública, a cobertura do Forró Caju é mais um compromisso da gestão Emília Corrêa com a democratização da informação e a valorização da cultura popular. “Nosso objetivo é garantir que cada cidadão possa acompanhar e se sentir parte da festa, independentemente de onde esteja. Através de formatos acessíveis, linguagem inclusiva e tecnologia, mostramos que inovar também é aproximar’, salientou.

Cobertura completa

A transmissão ficará por conta da jornalista Alessandra Franco. A cada noite, ela contará com o apoio de dois repórteres posicionados em pontos estratégicos do evento, garantindo uma cobertura dinâmica e próxima do público. Fazem parte da equipe os jornalistas Irion Martins, Juliana Paixão, Larissa Gaudêncio e Lucas Sá.

Além da transmissão, a cobertura será intensificada por meio das redes sociais da Prefeitura, com atualizações em tempo real, registros exclusivos e todos os detalhes que fazem do Forró Caju uma das festas mais tradicionais do Nordeste. A ideia é mostrar o evento por diferentes ângulos, conectando o público às emoções da festa, mesmo à distância.

A Agência Aracaju de Notícias também fará a cobertura diária do evento, com conteúdos especiais sobre os artistas, expectativa do público, curiosidades e bastidores da festa. A programação ainda contará com produções da Radioagência, com materiais em áudio voltados para o site oficial da Prefeitura e distribuição às emissoras de rádio em todo o estado.

De acordo com o diretor de Comunicação da Secom Aracaju, Fredson Navarro, a estrutura utilizada nas comemorações dos 170 anos de Aracaju será mantida nos festejos juninos. A equipe estará presente nos principais pontos do Forró Caju. “Vamos mostrar os bastidores da festa, entrevistas exclusivas com artistas, autoridades e, principalmente, os serviços que a Prefeitura está oferecendo durante o evento”, finalizou.

Por Secom de Aracaju