PMA faz testes com cães-robôs para desobstruir canais e bocas de lobo

O prefeito em exercício de Aracaju, Ricardo Marques acompanhou nesta terça-feira, 15, os testes que estão sendo realizados na rede de drenagem da capital com tecnologia de cães-robôs para auxiliar nos processos de limpeza e inspeção realizados com tecnologia de alta precisão. A apresentação aconteceu na Avenida Francisco Porto, com a presença do presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Guimarães

Os testes iniciaram com a limpeza e a desobstrução das bocas de lobo e da rede interna, utilizando caminhões ultra vacall. Em seguida, foi realizada uma video inspeção robotizada, na qual um cão-robô percorre a tubulação identificando patologias e mapeando com precisão cada ponto que necessita de reparo. O processo também permite a identificação de ligações clandestinas e descartes irregulares, bem como seus responsáveis.

O prefeito Ricardo Marques enfatizou que o uso desta tecnologia vai possibilitar mais eficiência nos serviços prestados para minimizar efeitos de chuvas, alagamentos e obstruções nos canais de Aracaju. “O uso da tecnologia dos cães-robôs vai auxiliar muito na identificação de obstruções que existem nos canais de Aracaju e que acabam trazendo mais transtornos durantes as chuvas. Também será possível saber onde tem vazamentos e até mesmo ligações irregulares”.

“É a Prefeitura de Aracaju usando a tecnologia em favor da população. Com essa medida, nós vamos garantir mais eficiência e precisão nas ações de manutenção da rede de esgoto. É a tecnologia em favor da cidade”, destaca Ricardo Marques, prefeito em exercício de Aracaju.

O presidente da Emurb, Sérgio Guimarães falou sobre a importância de ter esses pontos mapeados em Aracaju. “Mapear com precisão cada trecho das redes pluviais é fundamental para minimizar os alagamentos em nossa cidade. Essa tecnologia nos dá condições de agir com mais eficiência, planejando soluções duradouras para um problema que afeta diretamente a vida da população”.

“A ação integra uma estratégia mais ampla da Prefeitura de Aracaju que visa transformar a capital sergipana em uma cidade modelo em gestão urbana, enfrentando de forma prática e eficiente os problemas históricos que afetam o cotidiano da população. Estamos trabalhando com foco em resultados concretos. A prefeita Emília Corrêa nos orienta a olhar para frente e atuar com responsabilidade, compromisso e inovação para fazer de Aracaju uma nova cidade, que soluciona seus problemas crônicos com inteligência e cuidado com as pessoas”, finaliza o presidente.

Entre os principais objetivos do uso de tecnologias modernas e o mapeamento preciso das redes pluviais está a eliminação de alagamentos em pontos críticos, a requalificação das redes de drenagem e a construção de uma infraestrutura inteligente e sustentável.

Foto: PMA