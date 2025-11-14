Prefeitura de Aracaju finaliza último leilão público e arrecada R$ 118.100,00

Encerrando o calendário anual de leilões com resultados históricos, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), realizou, nesta quinta-feira, 13, o 4º Leilão Público de 2025. O certame marcou o fim de um ciclo que consolidou a atual gestão da prefeita Emília Corrêa como a que mais promoveu leilões em um único ano, ressaltando a eficiência, a transparência e a modernização da administração patrimonial.

Coordenado pelo Departamento Central de Patrimônio do Município (DCPM/Seplog) e conduzido pela Comissão de Avaliação e Leilão, esta edição contabilizou 25 lotes ofertados e 17 vendidos, incluindo veículos usados, mobiliários e eletrônicos. O resultado superou as expectativas iniciais: o valor estimado de R$ 59.250,00 saltou para R$ 118.100,00 arrecadados, com 9.853 visitas registradas no portal do leiloeiro.

O leilão foi realizado por meio do site rjleiloes.com.br. Mesmo com oito lotes não arrematados, que permanecem sob posse do município, o leilão foi considerado um grande sucesso técnico e operacional. Para o secretário da Seplog, Thyago Silva, o desempenho alcançado reflete uma gestão comprometida com resultados concretos e com o uso responsável dos recursos públicos.

“É com muita alegria que fechamos o ciclo de leilões de 2025. A Seplog tem colhido, neste ano, resultados muito positivos, fruto do esforço integrado de toda a equipe e do compromisso com uma gestão pública moderna e eficiente. O sucesso de mais um leilão público é prova de que, quando há planejamento e cooperação, os resultados aparecem e beneficiam toda a cidade”, afirmou o gestor.

O diretor do DCPM, Evandro Lessa, reforçou que o sucesso da série de leilões é fruto de uma atuação técnica e de um planejamento contínuo. “Encerrar o ano com um resultado tão expressivo reforça o compromisso da Prefeitura de Aracaju com a boa gestão dos recursos públicos. Essa série de leilões mostra que é possível administrar com eficiência, planejamento e respeito ao patrimônio da cidade”, destacou.

O ano de 2025 consolidou um desempenho inédito: quatro leilões realizados e mais de R$ 400 mil arrecadados, confirmando o sucesso da política de reaproveitamento de bens públicos e geração de recursos para novos investimentos.

Com os quatro leilões realizados ao longo de 2025, a Prefeitura de Aracaju atinge um recorde histórico e consolida um modelo de gestão patrimonial sustentável, baseado na economicidade e no reaproveitamento responsável dos bens públicos. O valor arrecadado será revertido em investimentos na própria estrutura municipal, promovendo um ciclo contínuo de eficiência e modernização.

Foto: Ascom/Seplog