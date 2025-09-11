Prefeitura firma parceria para capacitar jovens em atividades do turismo

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), firmou uma parceria inovadora com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Sergipe), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a iniciativa privada. A ideia está voltada à contratação e capacitação de 25 adolescentes aprendizes.

Com base na Lei da Aprendizagem, o convênio permitirá que os jovens tenham acesso a qualificação profissional na área de turismo, por meio do Senac, além de experiência prática junto ao Departamento de Planejamento do Turismo da Setur. Do total de aprendizes, 15 atuarão diretamente na Secretaria, enquanto os outros 10 integrarão a equipe da empresa parceira, ampliando sua vivência no ambiente corporativo.

O secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, destacou a importância do projeto para a formação de novos profissionais e para o fortalecimento do turismo local. “Investir na capacitação dos nossos jovens é investir no futuro do turismo de Aracaju. Estamos oferecendo uma oportunidade única de aprendizado e crescimento profissional, que certamente trará benefícios não apenas para os adolescentes, mas para toda a nossa cidade”, afirmou.

“Nós vamos qualificar jovens para atuar na área do turismo, que é essencial para o desenvolvimento da nossa cidade. Como o trabalho que vem sendo feito em Aracaju já nos traz um conforto muito grande, pela excelência, por tudo que vocês têm alcançado, tenho certeza que os nossos alunos se envolverão bastante e quem vai ganhar é a sociedade Aracajuana”, disse Nilson Lima, diretor Regional do Senac Sergipe.

Para Liana Carvalho, auditora-fiscal do Trabalho, todos os envolvidos ganham com a iniciativa. “A Secretaria Municipal do Turismo atua como concedente da prática, recebendo esses jovens aprendizes para realizar esse projeto que é tão importante para a cidade de Aracaju, para o nosso turismo local e permitindo que eles exerçam na prática o curso que farão no Senac”, explicou.

Foto: Vyctor Leandro/Setur Aracaju