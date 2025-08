Prefeitura de Aracaju fortalece parcerias com o Grupo Tiradentes

Em mais uma agenda voltada ao fortalecimento do ecossistema de inovação, a Prefeitura de Aracaju, por meio da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), se reuniu com lideranças do Grupo Tiradentes para discutir apoios e parcerias estratégicas em grandes eventos da área de tecnologia.

O encontro contou com a presença do reitor Jouberto Uchôa, do professor Júnior Uchôa, do diretor de relações institucionais Marcos Wandir, do vice-presidente de inovação Domingos Machado e do superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado. Representando a Semde, estavam presentes o secretário Dilermando Júnior, o diretor de fomento à inovação Jorge Brandão e o assessor jurídico Frederico Costa.

O diálogo reforça o compromisso da Prefeitura de Aracaju com o avanço da inovação e o incentivo à educação empreendedora.

“O Grupo Tiradentes tem sido um grande parceiro da gestão municipal e uma referência importante na construção de um ambiente inovador em nossa cidade. Reunir com lideranças como o professor Uchôa e Paulo do Eirado é sempre uma oportunidade de alinhar ideias e criar novas possibilidades para transformar Aracaju em um polo cada vez mais atrativo para o desenvolvimento tecnológico”, destacou o Secretário do Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju Dilermando Júnior.

A parceria visa a ampliação de iniciativas conjuntas entre poder público, academia e setor produtivo, reforçando o papel da inovação como motor do crescimento sustentável da capital sergipana.

Texto e foto AAN