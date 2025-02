PMA ANUNCIA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DUAS EMPRESAS PARA LIMPEZA URBANA DE ARACAJU: RENOVA E AKSA SERVIÇOS

A Prefeitura de Aracaju contratou emergencialmente duas empresas para realização do serviço de coleta de lixo da capital. As duas empresas que irão assumir o serviço são a Renova Serviços de Coleta Especializados LTDA e Aksa Serviços de Locação.

A contratação foi realizada após a deflagração do novo processo emergencial, que continua ‘sub judice’, após o encerramento do contrato com a empresa Torre Empreendimentos, que prestava o serviço anteriormente.

A Prefeitura informou ainda que, com o encerramento do contrato emergencial estabelecido com a empresa Torre Empreendimentos, ainda na gestão anterior, que finda nesta quarta-feira (19), e do novo processo emergencial deflagrado recentemente e que continua ‘sub judice’, a Comissão Permanente de Licitação da Emsurb, juntamente com a Procuradoria Geral do Município (PGM), decidiram por deflagrar uma contratação emergencial com as empresas Renova Serviços de Coleta Especializados LTDA para os lotes 1 e 4, e a Aksa Serviços de Locação de Mão de Obra para os lotes 2 e 3.

A PMA informa ainda que o antigo contrato custava aos cofres públicos o montante de cerca de R$ 85 milhões e essa nova contratação se dará pelo valor de cerca de R$ 53 milhões, ensejando em uma economia de quase R$ 33 milhões dentro dos próximos seis meses, ou seja, 37,61% a menos do preço praticado atualmente.

Foto SMTT