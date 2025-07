PREFEITURA DE ARACAJU GARANTE A NOMEAÇÃO DE 175 NOVOS PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), convocou mais 75 candidatos aprovados do concurso público de 2024, chegando ao total de 175 nomeados.

Os novos profissionais da rede municipal de ensino de Aracaju assumirão cargos nas áreas de Pedagogia e nas licenciaturas nas disciplinas de Educação Física, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Ciências, Matemática, Geografia, História, Artes e Ensino Religioso.

A distribuição dos convocados segue critérios de proporcionalidade com base no número de vagas ofertadas por disciplina. A Semed está em fase de preparação com um calendário de nomeação, posse e cursos de formação para os novos profissionais da rede. Os 100 primeiros convocados tiveram até o dia 4 de julho para realização de exames médicos e apresentação de documentos pessoais. Para os 75 convocados posteriormente, o prazo é de 21 a 25 de julho.

A pedagoga Liliane Gomes da Silva já realizou a entrega dos documentos e não vê a hora de estar em sala de aula. “É um grande sonho realizado. Eu sou a primeira pessoa da minha família a se formar e a primeira a passar num concurso. Quem vem de origem humilde como eu, sabe a importância desse momento”, disse. A colega Thatyane Mateus, também pedagoga, vai ter contato com sala de aula pela primeira vez: “Passar nesse concurso e ser chamada tão rápido é um grande motivo de felicidade. Estou realizada e ansiosa para começar a trabalhar”, afirmou.

Essas falas representam a satisfação dos candidatos com a rapidez na convocação dos aprovados. A secretária municipal da Educação, Edna Amorim, ressalta que a chegada dos novos profissionais resolve muitos problemas enfrentados na rede de ensino. “É muito bom participar desse momento ímpar na história da educação em Aracaju com a convocação tão rápida desses concursados e, principalmente, saber que nossos alunos não sofrerão com falta de professores em sala de aula”, comemorou.

O secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), Thyago Silva, lembra que o processo está sendo conduzido com responsabilidade fiscal e sensibilidade às demandas da rede municipal de ensino, que passa por um processo de expansão com novas unidades em construção e reformas em andamento. “Nosso compromisso é tratar cada detalhe da forma correta, com transparência e respeito aos aprovados. Todo este cuidado é para garantir que as convocações ocorram de forma segura, dentro da realidade orçamentária do município e das necessidades da rede”, afirmou.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA