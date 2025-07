Prefeitura de Aracaju garante apoio à equipe sergipana na Copa NE de Handebol Infantil

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu nesta segunda-feira, 21, as atletas que representarão Sergipe na Copa Nordeste de Handebol Infantil, que vai acontecer em Maceió (AL). A reunião contou também com a presença da comissão técnica e de familiares das jogadoras, em um encontro que reforçou o compromisso da gestão municipal com o incentivo ao esporte. A equipe é formada por alunas entre 13 e 14 anos da Escola Municipal Manoel Bonfim e do Colégio Coesi. As atletas embarcam na madrugada desta terça-feira, 22, com transporte disponibilizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp).

“O que depender dessa gestão, nós vamos fazer. E vamos muito além para mostrar os nossos talentos. Queremos apoiar vocês para que possam se destacar e, quem sabe, serem notadas por outras instituições. É assim que acontece no futebol, no vôlei, nas lutas, e em tantas outras modalidades. Muitos talentos precisam ser vistos, e é isso que a gente quer: que vocês sejam vistos, que se firmem, e também cresçam como pessoas no dia a dia. Esse é o papel da Prefeitura de Aracaju. Isso vai muito mais além do esporte, porque diz respeito também à saúde mental. O esporte ajuda muito a manter a nossa saúde mental e fortalece a autoconfiança”, afirmou. A prefeita Emília também desejou sorte às atletas. “Que vocês estejam indo em paz, voltem em paz e voltem com vitória. E se não tiver a vitória, não tem problema. Só o fato de estarem lá, já são vencedoras”, completou.

O secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, destacou a importância da parceria ao reforçar o compromisso da gestão com o esporte. “No esporte amador, o que mais pesa para o atleta e para a família é a questão do transporte. A prefeitura tem feito o máximo, dentro da nova gestão, para atender diferentes modalidades esportivas, e essa é mais uma delas. Em apenas seis meses, estamos trabalhando muito para garantir esse apoio. O handebol é um esporte importante, muito presente nas escolas, e seguimos também apoiando o esporte profissional, mas, principalmente, quem mais precisa: o esporte de base, o esporte das pessoas, das ruas, dos bairros. Esse é o papel dessa gestão, contribuir para o avanço do esporte em Aracaju”, salientou.

A atleta Melina Menezes, de 13 anos, destacou que iniciativas como essa ajudam a fortalecer a modalidade. “A gente fica feliz porque nos motiva a continuar”, afirmou a estudante. Ela contou que sua relação com o esporte começou quando praticava ginástica, mas decidiu mudar de modalidade. “Antes eu fazia ginástica, mas parei porque gostava de jogar e procurei outro esporte. Sempre gostei muito de esportes com bola, e minha mãe me apresentou o handebol. Eu gostei e continuei”, relatou. Melina também ressaltou que competir em grupo é o que mais a motiva. “Gosto de jogar com minhas amigas, fiz várias amizades no handebol e acho muito divertido”, completou.

O técnico da equipe e pai de uma das atletas, Carlos Vinícius, agradeceu o apoio e destacou que vê na nova gestão da Prefeitura de Aracaju um importante aliado para o handebol. “Por ser um esporte pouco divulgado em rede nacional, tivemos uma dificuldade imensa para conseguir espaço dentro das políticas públicas de Aracaju. Com essa nova gestão, contamos com um secretário que abriu as portas não só para o handebol, mas para toda a área esportiva. Com essa parceria, tivemos um resultado positivo, garantindo o transporte da equipe e também o fardamento, que foi de fundamental importância para essa viagem”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA