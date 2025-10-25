PREFEITURA DE ARACAJU INAUGURA A FEIRA LIVRE DO CENTRO DA CAPITAL NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA, DIA 27

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), inaugura na próxima segunda-feira (27), às 6h, a Feira Livre do Centro, localizada na Praça Hilton Lopes, entre os Mercados Centrais.

Nesta primeira etapa, serão entregues oficialmente 160 bancas padronizadas a comerciantes de hortifrutis e verduras, com o objetivo de fortalecer a economia local e impulsionar a cadeia comercial da região. A iniciativa beneficia tanto os ambulantes realocados quanto os varejistas que já atuam no entorno do Centro. Ao todo, serão 300 bancas instaladas no novo espaço.

Para garantir conforto e funcionalidade, a Prefeitura instalou mais de 50 toldos, além de um sistema elétrico completo que atende as áreas internas e externas da feira. O local também conta com iluminação automatizada, proporcionando mais eficiência e segurança para comerciantes e consumidores.

De acordo com o presidente da Emsurb, Hugo Esoj, o novo espaço, planejado pela Diretoria de Espaços Públicos (Direpa) em diálogo com os ambulantes, reflete o compromisso da gestão municipal em oferecer condições dignas de trabalho e em implementar soluções de caráter humano e social.

A iniciativa é resultado de um trabalho conjunto da Prefeitura de Aracaju, realizado por meio da integração entre a Emsurb e diversos órgãos municipais, com o objetivo de promover mais organização, dignidade e oportunidades concretas aos trabalhadores que asseguram o sustento de suas famílias por meio do comércio popular.

Foto: Plácido Noberto – Ascom Emsurb