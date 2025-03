Prefeitura de Aracaju inaugura estúdio móvel para levar informação e serviços à população

A Prefeitura de Aracaju inaugurou, no sábado, 8, o estúdio móvel da gestão, um espaço inovador que promete aproximar a administração municipal da população. A iniciativa foi lançada durante a abertura das comemorações dos 170 anos da capital sergipana, na Praça Fausto Cardoso.

Carinhosamente apelidado de Prefeitura Móvel, o estúdio será levado para eventos e bairros da cidade, servindo como um canal direto entre a gestão e os aracajuanos. Além de transmissões ao vivo, o espaço contará com gravação de podcasts e produção de conteúdos para rádio e TV.

Para o vice-prefeito e secretário de Comunicação Ricardo Marques o estúdio móvel representa o um avanço na comunicação institucional da prefeitura de Aracaju. “O estúdio móvel é mais uma inovação da Secretaria da Comunicação com a proposta de levar a Prefeitura de Aracaju até as comunidades e estar perto do povo, que na gestão da prefeita Emília Corrêa tem voz também. A estreia foi aprovada pela população no início da programação festiva dos 170 anos da capital. Mostramos, ao vivo, as apresentações, recebemos no estúdio os artistas, autoridades e claro, o povo”.

Segundo Alessandra Franco, coordenadora de rádio e TV da Prefeitura de Aracaju, a novidade reforça o compromisso da gestão com a transparência e a proximidade com a comunidade. “O estúdio móvel é uma ferramenta que nos permite estar onde o povo está, ouvindo suas demandas e levando informação e serviços de forma acessível. Além da cobertura de eventos, teremos algumas ações temporárias como cadastro de currículos, atendimento ao microempreendedor individual e suporte do Procon. É mais um canal direto entre a Prefeitura e os cidadãos.”

Durante a primeira semana de funcionamento, o Prefeitura Móvel permanecerá na Praça Fausto Cardoso até quinta-feira, 13, oferecendo serviços da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), como cadastro de currículos para candidatos a emprego e inscrições para cursos de qualificação profissional. Neste mesmo período, também acontecerá a Semana do Consumidor, em que o Procon vai esclarecer questões relacionadas ao Direto do Consumidor. Além de atendimento aos Microempreendedores Individuais (MEI).

Após essa fase inicial, o estúdio será deslocado para a Orla de Atalaia, onde fará a cobertura dos shows comemorativos com transmissões ao vivo e entrevistas. Na segunda-feira, 17, retorna à Praça Fausto Cardoso para acompanhar as celebrações oficiais do aniversário de Aracaju.

O projeto prevê que, futuramente, o espaço seja levado aos bairros da cidade, funcionando como uma unidade móvel da Prefeitura, levando serviços e informação diretamente às comunidades.

Texto e foto AAN