PREFEITURA DE ARACAJU INFORMA ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO PARA REALIZAÇÃO DO IRONMAN 70.3 NESTE DOMINGO

A capital sergipana será palco, neste domingo, 30, da maior prova de triatlo da América Latina: o Ironman 70.3 Itaú BBA. Para garantir a segurança viária dos competidores e o bom andamento da competição, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), realizará alterações temporárias no tráfego da cidade, com bloqueios iniciando às 5h e se estendendo às 14h.

A prova deve reunir mais de dois mil atletas de diversos estados e de fora do país, além de equipes técnicas e órgãos de segurança. Serão três percursos: 1,9 km de natação, 90km de ciclismo e 21,1km de corrida.

Durante todo o evento, a SMTT de Aracaju contará com um efetivo de 50 agentes, sendo 16 viaturas e 14 motociclistas para orientar condutores e controlar o fluxo de veículos nas regiões próximas ao percurso da corrida. Duas equipes iniciarão os trabalhos ainda na madrugada de sábado para domingo, apoiando a montagem das estruturas do evento.

Na Orla de Atalaia, o sentido Praias–Centro permanecerá totalmente bloqueado. No sentido contrário, somente a faixa próxima ao canteiro central estará interditada. Outra interdição importante ocorrerá na Avenida Inácio Barbosa, que será fechada integralmente para a etapa de ciclismo. Motoristas com destino à Zona de Expansão, Mosqueiro e Orla Pôr do Sol deverão seguir pela Avenida Melício Machado e pela Rodovia dos Náufragos.

Na Avenida Tancredo Neves, o trânsito ficará em meia pista a partir do cruzamento com a Avenida Beira-Mar até o retorno em frente ao Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE), onde os ciclistas circularão próximos ao canteiro central. Nesse trecho, os retornos estarão bloqueados, sendo possível efetuar passagem apenas pelos viadutos. Já na Avenida Rotary não haverá acesso à Beira-Mar e a alternativa para os condutores será utilizar a Avenida Melício Machado ou a José Carlos Silva.

O superintendente da SMTT, Nelson Felipe, destaca a importância do evento esportivo e pede a atenção dos condutores no compartilhamento das vias. “Teremos pontos com compartilhamento de pista entre veículos e atletas, por isso pedimos máxima atenção dos condutores. É fundamental reduzir a velocidade, respeitar a sinalização, seguir as orientações dos agentes e planejar o trajeto com antecedência para que consiga acessar as rotas alternativas com tranquilidade. Com prudência e paciência, conseguimos manter a segurança viária e evitar transtornos para quem precisa se deslocar”, afirmou.

As vias serão liberadas gradualmente, conforme cada etapa for concluída. Durante a operação, a Central de Controle Operacional (CCO) acompanhará o trânsito em tempo real. O conjunto de ações busca garantir que a prova ocorra de forma organizada, causando o menor impacto possível à mobilidade de quem estiver circulando pela cidade.

Confira as rotas alternativas

Sentido Praias → Centro:

Rua Juiz Moacir Sobral, Av. José Carlos Silva, Monteiro Lobato e Hildete Falcão Baptista;

Rua Dep. Clóvis Rollemberg → Av. Melício Machado;

Sentido Centro → Praias:

Av. Beira Mar → Av. José Carlos Silva → Hildete Falcão Baptista;

Av. Pedro Calazans → Hermes Fontes → José Carlos Silva ou Delmiro Gouveia;

Acesso à Zona Oeste:

Av. Francisco Porto → Av. Augusto Franco.

Foto: Ascom/SMTT