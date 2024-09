Prefeitura de Aracaju inicia coleta do quinto LIRAa de 2024

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou a coleta do quinto Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa). O monitoramento segue até sexta-feira, dia 6, e contemplará todos os bairros da capital, permitindo uma análise sobre a incidência do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) visitam as residências e realizam inspeções em locais com potencial de se tornarem focos do mosquito, a exemplo de reservatórios de água, vasos de planta, ralos, terrenos e pneus.

“Estamos nos aproximando de temperaturas mais altas, apesar de não ser, tradicionalmente, um momento com muitas chuvas, no entanto, precisamos sempre estar alertas porque nosso trabalho, enquanto SMS e, também, enquanto cidadãos, é a prevenção, ou seja, quando chegar o período mais quente do ano e com incidência de chuvas, como é o verão, precisamos estar ainda mais atentos e quanto antes nos precavermos, melhor, afinal, Aracaju vem obtendo índices positivos e não podemos deixar que tenhamos aumento da infestação e, claro, não queremos que a população adoeça”, frisa o gerente do Programa Municipal de Combate ao Aedes aegypti, Jeferson Santana.

Após a coleta nas residências, o passo seguinte é o envio das amostras para análise. Ao encontrar os focos, as amostras são encaminhadas para análise no laboratório do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Uma vez confirmado ser de larvas do Aedes aegypti, esse dado é inserido no índice de infestação. Porém, ao coletar a amostra, também é eliminado o foco para interromper o ciclo de reprodução do mosquito.

O LIRAa é realizado de dois em dois meses pela Prefeitura de Aracaju, e é essencial para nortear as ações de combate promovidas pelo município. Após a finalização de todas as análises laboratoriais, o boletim epidemiológico é elaborado para basear ajustes, ampliação, manutenção ou criação de mais estratégias.

Fonte: SMS/Aracaju