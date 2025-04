Prefeitura de Aracaju inicia nesta quarta a Feira de pescados em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju realiza, entre esta quarta-feira de cinzas (16) e a Sexta-Feira das Paixão (18), a tradicional feira de pescados. Este ano, a comercialização dos produtos acontece na praça de eventos dos mercados centrais, além das áreas externas dos mercados municipais localizados no conjunto residencial Bugio e nos bairros Santos Dumont e América.

“Ao direcionar a venda de peixes e frutos do mar para quatro amplos espaços públicos, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) propicia comodidade às pessoas que tradicionalmente consomem esses alimentos no período da Semana Santa. Na praça dos mercados, por exemplo, serão 80 bancas destinadas exclusivamente a isso”, informou o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, Bertulino Menezes.

Com a chegada da Semana Santa, período em que cresce o consumo de peixes e frutos do mar, a Vigilância Sanitária de Aracaju reforça as orientações para garantir a segurança alimentar da população. Os cuidados vão desde a compra até o preparo e conservação dos pescados, visando proteger a saúde dos consumidores.

Segundo Flávia Brasileiro, coordenadora da Vigilância, é essencial ficar atento às condições dos produtos. “A inspeção visual, o odor, a conservação em temperatura adequada e a verificação das informações de rotulagem são pontos fundamentais no momento da compra”, alertou.

Principais orientações para o consumidor:

Peixes frescos:

– Devem estar conservados em gelo ou balcões refrigerados;

– A aparência deve ser brilhante, com escamas firmes e olhos salientes;

– As brânquias devem apresentar coloração avermelhada;

– A carne precisa ser firme e elástica ao toque, sem deixar marcas;

– O odor deve ser suave, característico da espécie.

Peixes congelados:

– A temperatura ideal é de -18ºC, com embalagem íntegra cobrindo todo o pescado;

– É imprescindível observar o rótulo, que deve conter informações sobre origem, validade, peso e modo de conservação;

– Presença do selo de inspeção federal, estadual ou municipal garante que aquele pescado foi fiscalizado na origem;

Além disso, Flávia Brasileiro enfatiza que “é importante observar as condições de higiene do local de venda, especialmente em feiras livres. Os mariscos, por exemplo, devem ser comercializados vivos e sob refrigeração constante”.

Fonte e foto: Secom: PMA