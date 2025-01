Prefeitura de Aracaju inicia o pagamento do Auxílio Moradia

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), iniciou nesta quarta-feira, 22, o pagamento do Auxílio Moradia, um programa que garante apoio financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade social. O benefício mensal de R$ 400 atende mais de 1.700 famílias aracajuanas, totalizando um investimento superior a R$ 680 mil.

O programa segue os critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 3.873/2010, que determina o perfil dos beneficiários, conforme explicou Clarice Mandarino, diretora de Gestão Social e Habitação e Políticas de Transferência de Renda. “O Auxílio Moradia é destinado a pessoas ou famílias que enfrentam vulnerabilidade social, risco pessoal ou foram afetadas por situações como calamidades públicas. Também abrange aqueles que tiveram imóveis interditados por órgãos como a Defesa Civil, devido a riscos de desabamento, ou que necessitam de intervenções em prol da comunidade”, afirmou.

A diretora destacou ainda que o benefício pode ser solicitado em qualquer Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da cidade. “O Cras é a porta de entrada para quem precisa do auxílio. É fundamental que os interessados estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e atendam aos critérios do programa”, reforçou Clarice.

O impacto do programa é reconhecido por quem já recebe o benefício, como Cristian Ferreira, beneficiário do Auxílio Moradia. “Esse auxílio é essencial para garantir um teto para minha família, especialmente pensando nas minhas três filhas. Antes, eu morava na invasão Água Fina, no bairro Santa Maria, e sempre recebi suporte das equipes da Assistência Social”, relatou Cristian.

O Auxílio Moradia é mais uma das ações da Prefeitura de Aracaju voltadas para a proteção social e o cuidado com as famílias que enfrentam dificuldades, reforçando o compromisso com a inclusão e o bem-estar da população aracajuana.