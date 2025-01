PREFEITURA DE ARACAJU INICIA PROGRAMA JOVEM TECH COM FOCO NA CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA DE JOVENS

Na última segunda-feira (20), o Caju Hub, localizado no bairro Coroa do Meio, recebeu a aula inaugural do programa Jovem Tech, promovido pela Prefeitura de Aracaju em parceria com a INOVA-SE e com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação.

O evento contou com a presença de Jorge Brandão, especialista da Medlynx, que ministrou uma palestra inspiradora sobre as oportunidades e o impacto da tecnologia no mercado de trabalho.

O Jovem Tech é uma iniciativa que busca capacitar jovens aracajuanos em tecnologia da informação, com foco em linguagem de programação, oferecendo oportunidades para aqueles que atualmente não estudam nem trabalham. Nesta primeira etapa, 50 jovens iniciaram as atividades, e ao longo do programa, serão disponibilizadas 600 vagas, com turmas abertas a cada oito meses. Além da formação técnica, os participantes contam com uma bolsa-auxílio de R$ 400, garantida por meio de parcerias com empresas que apoiam o projeto.

O programa visa atender à crescente demanda dos profissionais de TI no Brasil, que atualmente enfrenta um déficit significativo: o mercado precisa de 500 mil especialistas, mas conta com apenas 50 mil. De acordo com o secretário Dilermando Júnior, a proposta vai além da capacitação técnica, buscando transformar a realidade dos jovens aracajuanos e fortalecer a economia local. “O Jovem Tech representa um investimento no futuro da nossa cidade, conectando a juventude a oportunidades reais e qualificando profissionais para atender às exigências do mercado de trabalho”, destacou.

Com a execução liderada pela INOVA-SE, o programa adota um processo seletivo rigoroso, que avalia tanto as habilidades técnicas quanto o potencial de cada candidato. Para os participantes, o Jovem Tech é visto como um divisor de águas. “Essa é uma chance única. Além de ser gratuita, oferece estrutura e apoio para quem, como eu, não teria condições de arcar com cursos pagos. É a oportunidade que eu precisava para construir minha carreira como desenvolvedor”, afirmou o estudante Pedro Fontes.

