PREFEITURA DE ARACAJU INICIA RODADA DE TESTES COM NOVO ÔNIBUS ELÉTRICO NO TRANSPORTE PÚBLICO DA CAPITAL

A Prefeitura de Aracaju deu início a mais uma rodada de testes com ônibus elétrico no sistema de transporte coletivo da capital. O modelo Ative Integral 100%, fabricado pela brasileira Marcopolo, começa a circular ainda nesta semana em diferentes linhas da cidade, operado de forma alternada pelas empresas Viação Atalaia e Modelo.

Com autonomia de até 250 km por carga e capacidade para 80 pessoas, o veículo será testado durante 30 dias, sendo 15 com a Viação Atalaia e os outros 15 com a Modelo, em linhas que contemplam todas as zonas da cidade. O ônibus elétrico traz inovações como piso baixo de fácil acesso, ar-condicionado, espaço para pessoas com deficiência, carregadores USB para celulares, além de um funcionamento silencioso.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, ressaltou o compromisso com a modernização do transporte coletivo e afirmou que essa modernização será constante. “Daqui para frente o transporte coletivo será modernizado e isso vai transformar a vida e o dia a dia das pessoas em Aracaju. Isso vai fazer uma diferença muito grande”.

“Antes a gente via os usuários sendo transportados em sucatas, com insegurança, ônibus incendiando. Acabou isso. Então, o nosso transporte coletivo com certeza, está buscando a qualidade e o melhor para a população. Nós temos aqui neste veículo acessibilidade, wi-fi, ar-condicionado, silêncio, tomada de USB tudo para o conforto das pessoas em um só transporte e com segurança”, finalizou a prefeita.

Essa é a segunda vez que a Prefeitura de Aracaju disponibiliza ônibus elétrico para aprovação da população. No começo do ano, o modelo elétrico Azure A12 BR, fabricado pela TEVX Higer trafegou durante 30 dias pelas ruas da capital.

A rodada de testes com ônibus elétricos faz parte do conjunto de prioridades listadas pela prefeita Emília Corrêa para modernizar o transporte coletivo da capital. Outras ações como a manutenção da tarifa com o valor de R$ 4,50 e a renovação de 30% da frota de ônibus com os primeiros veículos com ar-condicionado já operando pelas vias de Aracaju. Outro ponto importante foi a sanção da lei que autoriza a aquisição de ônibus elétricos, além da suspensão da licitação irregular e o início das discussões para a nova licitação do Consórcio Metropolitano já estão em andamento.

Confira as rotas em que o ônibus elétrico vai fazer nestes 30 dias de testes:

Rotas da Viação Atalaia

Linha 001 – Augusto Franco/Bugio

Linha 005 – Maracaju / DIA

Linha 080 – Bugio / Atalaia

Linha 100.2 – Circular Shopping 02

Linha 200.1 – Circular Industrial e Comércio 01

Linha 401 – Inácio Barbosa / Unit / DIA

Linha 405 – 17 de Março / DIA

Linha 410 – Horto Santa Maria / DIA

Linha 414 – Marivan / DIA.

Linha 720 – Unit / Centro

Rotas da Modelo

Linha 001 – Augusto Franco/Bugio

Linha 008 – Porto Sul/Bairro Industrial

Linha 051 – Atalaia/Centro

Linha 100-1 – Circular Shopping 01

Linha 200-2 – Circular Industrial e Comércio 02

Fotos Ronald Ameida / SECOM PMA